Beautiful Anticipazioni Puntate del 26 maggio 2025: Brooke tira fuori gli artigli e aggredisce Thomas!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 26 maggio 2025. Le anticipazioni e le trame degli episodi della Soap ci rivelano che Brooke insulterà pesantemente Thomas e lo accuserà di portare Hope alla rovina.

Beautiful ci aspetta con un nuovo appuntamento il 26 maggio 2025, alle ore 13.50 su Canale5. Le anticipazioni della puntata ci rivelano che Brooke, dopo aver lasciato Hope, correrà alla Forrester per fermare Thomas, pronto a raggiungere la sua amata allo chalet, per passare una serata romantica insieme. La Logan non riuscirà a trattenere il suo astio e farà schioccare la sua lingua come una lama tagliente. Insulterà il figlio di Ridge e gli dirà di pensare che lui non sia cambiato e che sia il solito scellerato di sempre. Il giovane stilista dovrà difendersi dalla sua matrigna, scatenata più che mai.

Beautiful: Hope non rinuncerà mai a Thomas

Hope ha difeso Thomas a spada tratta e stavolta ha picchiato durissimo contro Liam. La ragazza è stanca di tornare sempre sullo stesso argomento con sua madre ed è sinceramente infuriata con lei che non riesce a non mettersi in mezzo in faccende sue private, in cui lei non dovrebbe entrare. Con chi va a letto e con chi vuole una relazione, sono fatti suoi. Hope è determinata a farlo capire alla madre e per questo non ha fatto mistero di aver organizzato una serata romantica per il suo focoso amante, che la sta facendo sentire libera e amata per quello che è, cosa che lo Spencer – in tanti anni di matrimonio – non è mai riuscito a fare.

Beautiful Anticipazioni del 26 maggio 2025: Brooke pronta a fermare Thomas

Brooke è rimasta gelata dalle dichiarazioni di Hope e fatica ancora ad abituarsi all’idea che sua figlia si sia fatta così tanto incantare dal fascino di Thomas. La bionda continua a dare le colpe solo e soltanto al Forrester; è lui che ha plagiato Hope ed è lui che deve allontanarsi il prima possibile. Visto che la sua bambina non la sta ascoltando ed è sorda alle sue preghiere, Brooke si recherà dal giovane stilista, pronta a picchiare duro contro di lui e a fermarlo, costi quel che costi. E non si fermerà davanti a nulla né ora né mai.

Brooke insulta Thomas, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Brooke picchierà duro con Thomas. La bionda gli confesserà di non pensare che lui sia davvero cambiato e di credere che sia tutta una finta. Non è per nulla convinta che lui abbia recuperato la sua stabilità mentale e che sia migliorato come dice ed è certa che la sua relazione con Hope ne sia la prova. Si tratta di ossessione e non di amore vero. Thomas si difenderà dalle accuse della matrigna e ribadirà di provare dei sentimenti sinceri per sua figlia ma soprattutto confesserà di volerla rendere felice e serena, cosa che Liam non è mai riuscito a fare totalmente.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 maggio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.