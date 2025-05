Tradimento Anticipazioni 26 maggio 2025: Guzide furiosa con Tarik. L'ex marito la fa spiare!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 26 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Guzide scopre che Gulsum è una spia inviata da Tarik!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 26 maggio 2025 alle 14:10, A Guzide non è mai piaciuta la nuova domestica, Gulsum, ed ora sta anche per scoprire perché. Umit ed Ozan fanno una sconvolgente rivelazione alla giudice: hanno visto l'inserviente nell'ufficio di Tarik. Dunque, non c'è altra spiegazione: è stato proprio l'avvocato ad inviare Gulsum a casa di Guzide affinché lei potesse spiarla per conto suo. La donna è furente...

Tradimento: Guzide ingannata e derubata da Hakan...

Guzide sta accusando un duro colpo dietro l'altro. Ma procediamo con ordine. La donna ha scoperto che Oylum non è realmente sua figlia, e così, determinata ad entrare a conoscenza dell'identità del vero figlio biologico, si è messa sulle sue tracce, fino a quando non si è imbattuta in Hakan. Guzide era quasi convinta di potersi fidare di questo giovane, nonostante fosse un detenuto; così, dopo aver pagato l'intervento che gli ha salvato la vita, la giudice gli ha persino aperto le porte di casa sua affinché trascorresse al meglio il periodo della convalescenza. Purtroppo, però, Hakan si è calato la maschera, mostrando il suo vero volto: non è altro che un truffatore. Hakan l'ha derubata, poi ha tentato la fuga. Per fortuna, il malvivente è stato acciuffato dalla polizia, e per fortuna, grazie al test del DNA, Guzide è venuta a sapere che non si tratta di suo figlio!

Guzide accusata da Ipek... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Oltre ad avere problemi con i suoi figli, che siano biologici oppure presunti, Guzide ha anche problemi con i figli degli altri. La donna, notando che ci fosse qualcosa di strano, ha deciso di farsi coraggio e rivelare a Sezai di essere convinta che Ipek nasconda qualcosa: perché la rossa ha due automobili? L'avvocato, sospettoso, ha affrontato l'argomento con Ipek, la quale, neanche a dirlo, si è difesa con le unghie e con i denti, ma soprattutto con una bugia. Poi, Ipek ha contrattaccato, accusando apertamente l'odiata nemica di averla minacciata di tornare subito in Canada per non esserle d'intralcio nel suo rapporto con Sezai...

Guzide scopre la vera identità di Gulsum, nelle Anticipazioni della puntata del 26 maggio 2025 di Tradimento

Guzide, oltre ad Hakan ed Ipek, ha individuato un altro elemento di disturbo, e, come stiamo e sta per scoprire, la sua sensazione non è affatto sbagliata. La giudice non ha mai tollerato la sua nuova domestica, Gulsum, ritenendo che la donna fosse eccessivamente invadente ed imbranata; ora, Ozan ed Umit le stanno per riferire che cosa hanno appena visto: Gulsum nell'ufficio di Tarik. Dunque, non c'è altra spiegazione, deve essere stato l'avvocato ad inviare l'inserviente a casa di Guzide in modo tale che potesse spiarla per conto suo!

