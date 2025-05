Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 22 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 maggio 2025 - Finn metterà immediatamente in pratica la promessa fatta a Steffy e Li. Il dottore ribadirà a Deacon – chiamato da lui in ospedale – di non voler avere nulla a che fare con Sheila e di volerla lontana dalla sua vita, per sempre. Lo Sharpe continuerà a pregare il ragazzo di ripensarci e di dare una chance a sua madre, diventata una persona diversa ma il medico non le darà nemmeno il beneficio del dubbio. Intanto alla Forrester Creations Luna rivelerà a RJ di essere molto in ansia per il suo futuro. Sua zia Li non smette di tormentarla e sembra proprio che non sia in grado di dimenticare il passato. Il figlio di Ridge le prometterà di starle accanto, esattamente come lei sta facendo con lui... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 22 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 22 maggio 2025 - Ozan è sul punto di prendere una drastica decisione che segnerà un punto di svolta nel suo futuro. Il primogenito di Guzide e Tarik si è innamorato di Zelis dal primo momento in cui l'ha vista; avendo perso la testa per lei, non è trascorso molto tempo da quando le ha fatto la proposta di matrimonio. I due sono convolati a nozze in gran segreto, temendo che le loro madri potessero intervenire per fermarli, ma non hanno trascorso neanche un giorno di felicità da marito e moglie. Adesso, come se non bastasse, è venuto anche fuori che Zelis è la mandante dell'omicidio di Behram. Ormai conscio di aver sposato la persona sbagliata, Ozan l'affronta a brutto muso e le fa sapere di volere il divorzio. Come reagirà la bionda? Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 22 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 22 maggio 2025 - Nedret insinua il dubbio in Devin: e se suo padre Ergun fosse in combutta con Hulya? I due potrebbero aver tramato alle sue spalle per far risultare che lei non potrà più avere figli. Intanto, Aslan informa Leyla che l'aiuterà a venire fuori da questa brutta situazione. E mentre Hulya sta indagando sulla misteriosa scomparsa del marito di Nedret, Bedri continua a fare "affari" con Ilyas in gran segreto. Nedret, però, lo scopre e prende di petto il suo ex amante. In seguito, Aslan e Devin vengono convocati dal preside della scuola dei piccoli Zeynep e Kaya che deve comunicare loro che i bambini sono stati espulsi. Infine, la psicologa vede Hulya uscire dall'ospedale in cui lavora suo padre Ergun... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 22 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 maggio 2025 - Catalina dovrà fare di tutto per riparare ai danni combinati da Don Lorenzo. Vedremo la marchesina impegnata a recuperare il rapporto con le donne del paese dopo che il De La Mata ha rovinato ogni cosa con loro. Intanto Martina e le cuoche riusciranno a salvare Marcelo dalla furia di Petra, che lo accuserà di aver quasi combinato un disastro. Jana invece avrà paura che padre Samuel, scoprendo la vera identità di Manuel, decida di non celebrare più le loro nozze anche se si ritroverà i due all’altare... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

