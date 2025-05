Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 maggio 2025: Finn mette le cose in chiaro con Deacon, Sheila deve sparire!

Anticipazioni TV

Ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 maggio 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Finn avrà un duro confronto con Deacon e gli farà una confessione molto importante. Anche Luna avrà qualcosa di importante da dire e si sfogherà con RJ.

Finn metterà immediatamente in pratica la promessa fatta a Steffy e Li. Nella puntata di Beautiful in onda il 21 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il dottore ribadirà a Deacon – chiamato da lui in ospedale – di non voler avere nulla a che fare con Sheila e di volerla lontana dalla sua vita, per sempre. Lo Sharpe continuerà a pregare il ragazzo di ripensarci e di dare una chance a sua madre, diventata una persona diversa ma il medico non le darà nemmeno il beneficio del dubbio. Intanto alla Forrester Creations Luna rivelerà a RJ di essere molto in ansia per il suo futuro. Sua zia Li non smette di tormentarla e sembra proprio che non sia in grado di dimenticare il passato. Il figlio di Ridge le prometterà di starle accanto, esattamente come lei sta facendo con lui. Vediamo nel dettaglio le trame dell’episodio della Soap Opera Americana.

Beautiful Anticipazioni 22 maggio 2025: Finn chiarisce ogni cosa, Sheila deve stargli lontano

Li ha messo Finn in difficoltà sia per via di sua cugina Luna che soprattutto per via di Sheila. La dottoressa ha picchiato duro contro il figlio e lo ha spinto a ragionare sui suoi errori per non commetterli più. Il medico ha capito di aver messo a repentaglio la vita di Steffy e dei suoi bambini e si rammarica di non aver messo dei paletti tra lui e la Carter ma il ritorno di sua moglie a casa, gli sta dando l’opportunità di rimediare. Per questo chiamerà Deacon nel suo studio e gli riferirà le sue intenzioni. Finn gelerà lo Sharpe dicendogli di non voler più vedere la Carter e chiedendogli di tenerla a bada e lontana da lui.

Beautiful: Deacon prega Finn di non chiudere le porte a Sheila

Deacon sarà molto preoccupato dalla dichiarazione di Finn e spererà che cambi opinione. In realtà lo Sharpe proverà proprio a far cambiar idea al giovane, pregandolo di capire il bene che sua madre gli vuole e il suo grande desiderio di stare accanto a lui e ai suoi nipoti. Il dottore sarà però determinato a non permettere alla sua madre naturale di avvicinarsi a lui e visto come si sono messe le cose in passato, non potrà permetterle nemmeno di sperare in un futuro roseo tra loro. Insomma il medico vorrà chiudere ogni rapporto con Sheila Carter che ha seminato il panico nella famiglia Forrester e ha quasi distrutto il suo matrimonio.

Luna trema, Li la caccerà! Scopriamo insieme cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Mentre Finn gelerà Deacon e lo costringerà a lasciare l’ospedale con un nulla tra le mani, Luna avrà paura che la sua vita verrà presto rovinata da sua zia. Li ha più volte ribadito di non volere sua nipote in città e farà di tutto affinché questo succeda. La giovane stagista si confiderà con RJ, a cui racconterà i suoi timori. Il Forrester le prometterà di starle accanto e di impedire, con ogni forza che lei perda il lavoro o debba abbandonare la città. Il figlio di Ridge assicurerà alla sua amata che nessuna la porterà via dalla Forrester e da lui.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.