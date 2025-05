The Family Anticipazioni 22 maggio 2025: Devin scopre che suo padre l'ha pugnalata alle spalle!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 22 maggio 2025 su Canale 5: Devin sta per scoprire che suo padre Ergun sta tramando con Hulya alle sue spalle...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci lasceranno senza fiato. Nell'episodio in onda il 22 maggio 2025 alle 16:30, Nedret insinua il dubbio in Devin: e se suo padre Ergun fosse in combutta con Hulya? I due potrebbero aver tramato alle sue spalle per far risultare che lei non potrà più avere figli. Intanto, Aslan informa Leyla che l'aiuterà a venire fuori da questa brutta situazione. E mentre Hulya sta indagando sulla misteriosa scomparsa del marito di Nedret, Bedri continua a fare "affari" con Ilyas in gran segreto. Nedret, però, lo scopre e prende di petto il suo ex amante. In seguito, Aslan e Devin vengono convocati dal preside della scuola dei piccoli Zeynep e Kaya che deve comunicare loro che i bambini sono stati espulsi. Infine, la psicologa vede Hulya uscire dall'ospedale in cui lavora suo padre Ergun...

The Family: Nedret sospetta di Hulya ed Ergun...

Nedret sta per mettere "la pulce nell'orecchio" a Devin. La donna ha scoperto che quest'ultima non potrà mai diventare madre, e così la interroga in merito alla spinosa questione per vederci più chiaro. Allora, Nedret domanda a Devin se possa esserci una possibilità che suo padre Ergun, che la sta seguendo da quando lei ha fatto questa dolorosa scoperta, sia in combutta con Hulya. Devin esclude questa possibilità, ribadendo che il papà e la suocera non abbiano niente a che spartire. D'altra parte, noi abbiamo già visto Hulya ed Ergun guardarsi con una strana complicità. E se la signora avesse ragione?

Aslan si mette in contatto con Leyla... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan si mette in contatto telefonico con Leyla per rimbrottarla: non avrebbe dovuto rendere pubbliche le sue accuse contro Hulya, poiché ora il nome dei Soykan è di nuovo sulla bocca di tutti, e a pagarne le conseguenze sono in primis i piccoli Zeynep e Kaya. Poi, il biondo le assicura che l'aiuterà ad uscire da questa brutta situazione in cui è finita, principalmente a causa di Serap. Infatti, Aslan sta cercando ovunque la madre e la figlia di Melek, che l'avvocatessa sta tenendo nascoste da qualche parte. Il protagonista promette alla sorella che riuscirà a convincere Melek a ritrattare la sua deposizione affinché venga scagionata.

Devin scopre che Ergun è in combutta con Hulya, nelle Anticipazioni della puntata del 22 maggio 2025 di The Family

Hulya sta continuando ad indagare sulla misteriosa scomparsa del marito di Nedret, mentre Bedri sta continuando a fare affari con Ilyas in gran segreto, poiché sa che la madre ed Aslan non reagirebbero bene. Ed infatti, quando Nedret lo viene a sapere, va su tutte le furie. La donna si reca dal suo ex amante per rinfrescargli la memoria: gli aveva già detto che doveva tenersi ben lontano da suo figlio. In seguito, Aslan e Devin vengono convocati dal preside della scuola di Zeynep e Kaya poiché deve comunicare loro che il consiglio di istituto ha stabilito che i bambini verranno espulsi dalla struttura. Il protagonista perderà le staffe. Per finire, la psicologa vede Hulya uscire dalla struttura ospedaliera in cui lavora Ergun, e così comincia a sospettare che Nederet ci abbia azzeccato...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.30.