La Promessa Anticipazioni 22 maggio 2025: Catalina deve rimediare. Don Lorenzo ha combinato un pasticcio!

Nella puntata de La Promessa in onda il 22 maggio 2025 su Rete4 vedremo che Catalina dovrà correre ai ripari e ricucire i rapporti con le donne del paese, infastidite da Don Lorenzo. Jana avrà paura che le sue nozze non vengano celebrate. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Catalina dovrà fare di tutto per riparare ai danni combinati da Don Lorenzo. Nella puntata de La Promessa in onda il 22 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4 vedremo la marchesina impegnata a recuperare il rapporto con le donne del paese dopo che il De La Mata ha rovinato ogni cosa con loro. Intanto Martina e le cuoche riusciranno a salvare Marcelo dalla furia di Petra, che lo accuserà di aver quasi combinato un disastro. Jana invece avrà paura che padre Samuel, scoprendo la vera identità di Manuel, decida di non celebrare più le loro nozze anche se si ritroverà i due all’altare.

La Promessa Anticipazioni 22 maggio 2025: Catalina deve correre ai ripari

Don Alonso ha silurato Don Lorenzo. Dopo aver saputo che il cognato ha fatto un pasticcio con le marmellate, producendone di così tanto scadenti da far stare male i soldati, il marchese ha deciso di intervenire, strappando il business dalle mani del conte e restituendolo a Catalina. La marchesina è stata molto felice di occuparsi di nuovo di un progetto che lei stessa ha creato ma si troverà a dover riparare a tutti i danni che il Capitano ha fatto. La ragazza dovrà recuperare il rapporto con le donne del paese – che hanno sempre aiutato per la produzione – infastidite dall’atteggiamento di Lorenzo e particolarmente ostili a riprendere il loro lavoro. Ci riuscirà?

Maria e le cuoche salvano Marcelo nella puntata de La Promessa

Marcelo ha rischiato di avvelenare Julia o meglio di farle venire uno shock anafilattico, facendole mangiare una torta alle noci, di cui lei è allergica. Maria ha evitato il peggio ma dovrà ancora proteggere il cameriere e stavolta dalla furia di Petra. La cameriera – che in realtà ha cercato di sabotarlo – lo rimprovererà per quello che ha fatto e lo minaccerà di licenziarlo. La Fernandez, Simona e Candela si schiereranno a suo favore e riusciranno a fermare la governante.

La Promessa Anticipazioni: Jana ha paura che il suo matrimonio non ci sarà

Jana attende con ansia l’arrivo il giorno delle sue nozze e arriverà molto presto. Mancano pochissimi giorni al momento in cui lei e Manuel percorreranno insieme la navata della chiesa e arriveranno all’altare dove li attende padre Samuel. La ragazza avrà paura che qualcosa non vada come sperato; avrà il timore anzi il terrore che il sacerdote scoprendo la vera identità del suo amore decida di non sposarli e non dichiararli marito e moglie, nonostante i due siano già davanti a lui. La giovane spererà che questo non accada ma avrà una bruttissima sensazione.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.