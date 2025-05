Tradimento Anticipazioni 22 maggio 2025: Ozan vuole divorziare da Zelis!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 22 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Ozan è pronto a chiedere il divorzio. Zelis sarà d'accordo?

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 22 maggio 2025 alle 14:10, Umit accoglie Hakan a casa di Guzide come se fosse davvero il suo nuovo nipote; infatti, non è ancora stato appurato il legame di parentela tra il giovane e la giudice. Intanto, il giudice conferma lo stato di fermo di Tolga, poiché ritiene ci siano delle alte possibilità che possa tentare la fuga. Ozan, invece, sta per avere un duro faccia a faccia con Zelis, alla quale griderà contro di volere il divorzio...

Tradimento: Umit accoglie calorosamente Hakan...

Hakan si è appena trasferito a casa di Guzide. Il giovane ha subito un delicato intervento chirurgico dopo essere stato accoltellato in carcere, e la giudice, oltre ad aver pagato la costosa operazione, gli ha aperto le porte del suo appartamento: è qui che Hakan potrà trascorrere il lungo periodo di convalescenza. Ozan non la prende molto bene, sia perché il presunto fratello non gli piace, sia perché non è ancora detto che sia realmente suo fratello. Al contrario, Umit accoglie Hakan calorosamente, come se fosse sicuro che si tratti del nipote ritrovato. Chi tra i due avrà ragione alla fine?

Tolga resta in carcere... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Tolga è finito in manette. Il moro ha trovato la pancia finta di Selin, e così ha scoperto che quest'ultima si stava prendendo gioco di lui; furibondo, l'ha affrontata a brutto muso. Tra i due è esplosa un'accesa lite che è culminata nel peggiore del modi, ossia con la caduta dalle scale di Selin. Serra, che ha sentito tutto ma non ha visto niente, è accorsa sul posto, ha prestato soccorso a sua sorella priva di sensi e poi ha puntato il dito contro Tolga. Il ragazzo, sulla base di accuse proveniente da una testimone non oculare, è stato arrestato. Ora, il giudice conferma lo stato di fermo del poverino, poiché ritiene che sia altamente probabile che possa tentare la fuga...

Ozan vuole il divorzio, nelle Anticipazioni della puntata del 22 maggio 2025 di Tradimento

Ozan è sul punto di prendere una drastica decisione che segnerà un punto di svolta nel suo futuro. Il primogenito di Guzide e Tarik si è innamorato di Zelis dal primo momento in cui l'ha vista; avendo perso la testa per lei, non è trascorso molto tempo da quando le ha fatto la proposta di matrimonio. I due sono convolati a nozze in gran segreto, temendo che le loro madri potessero intervenire per fermarli, ma non hanno trascorso neanche un giorno di felicità da marito e moglie. Adesso, come se non bastasse, è venuto anche fuori che Zelis è la mandante dell'omicidio di Behram. Ormai conscio di aver sposato la persona sbagliata, Ozan l'affronta a brutto muso e le fa sapere di volere il divorzio. Come reagirà la bionda?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 18 al 24 maggio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.