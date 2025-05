Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 20 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 maggio 2025 - Finn dovrà calmare sua madre Li, scatenata più che mai: la Nozawa picchierà duro. La dottoressa, contenta del ritorno di Steffy, metterà in guardia il suo bambino e lo spingerà a proteggere Steffy e a tenere lontano Sheila. Li sarà più che mai convinta che Finn debba cambiare atteggiamento verso la Carter e debba stare molto attento alle sue mosse. Qualsiasi errore sarà imperdonabile. Il medico rassicurerà la madre ma cercherà anche di capire come mai la mamma sia così tanto ostile con Luna. Intanto Ridge parlerà ancora con Liam. Entrambi saranno molto preoccupati per Steffy, che potrebbe essersi messa ancora più nei guai con Sheila... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 20 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 20 maggio 2025 - Ilknur sta peer tornare all'attacco con Tarik. La mora, bisognosa di denaro, ricatta per la seconda volta l'avvocato: se non le darà i soldi richiesti, consegnerà alle autorità il video che prova che lui ha commesso un efferato delitto. Peccato che Ilknur stia per fare una scoperta che la getterà nello sconforto più totale. La signora si accorge che qualcuno deve aver cancellato il prezioso filmato, dato che non c'è più sul suo telefono. Convinta che ci sia lo zampino di sua nipote Yesim, Ilknur si prepara ad andare a prenderla di petto... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 20 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 20 maggio 2025 - il piccolo Kaya sta meglio, e trascorre una bella serata insieme a sua sorella Zeynep e ai suoi zii Aslan e Devin. Intanto, Hulya e Cihan stanno avendo uno dei loro feroci scontri. I due non si risparmieranno. Poco dopo, Kaya finalmente rompe il suo lungo silenzio. Al contempo, Bedri viene umiliato dagli uomini con cui stava facendo affari: ribadiscono che il capo è Aslan. Anche quest'ultimo ci tiene a rimarcare di essere colui il quale detiene "lo scettro del potere". Il cugino, furente, giura vendetta. Hulya, invece, manda la polizia a casa di Devin per toglierle i bambini. Tuttavia, interviene prontamente Nedret per salvare la situazione. Quando la signora lo scopre, va su tutte le furie, e raggiunge Ergun. Hulya ed il consuocero si scambiano uno sguardo complice. Che cosa staranno tramando? Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 20 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 maggio 2025 - la morte di Don Gregorio scatena il caos a palazzo. Manuel e Don Romulo saranno molto preoccupati e questo perché il giovane marchese ha avuto un incontro con l’ex maggiordomo poche ore prima della sua morte. Romulo cercherà di tenere sotto controllo Burdina, arrivato alla tenuta per chiedere se qualcuno possa occuparsi del corpo di Gregorio ma palesemente alla ricerca del suo assassino. Intanto Jana avrà sempre più paura che il suo matrimonio subisca degli intoppi e che non venga celebrato mentre Curro, dopo le rivelazioni di Julia, si troverà travolto dai sensi di colpa e non saprà se rivelare alla giovane tutti i dettagli su quanto accaduto al fronte. Lope tornerà a chiedersi se la sua storia d’amore con Vera possa avere un futuro... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

