The Family Anticipazioni 20 maggio 2025: Bedri, umiliato, giura vendetta contro Aslan!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 20 maggio 2025 su Canale 5: Bedri si prepara a farla pagare a suo cugino Aslan, il quale continua ad umiliarlo...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 20 maggio 2025 alle 16:30, il piccolo Kaya sta meglio, e trascorre una bella serata insieme a sua sorella Zeynep e ai suoi zii Aslan e Devin. Intanto, Hulya e Cihan stanno avendo uno dei loro feroci scontri. I due non si risparmieranno. Poco dopo, Kaya finalmente rompe il suo lungo silenzio. Al contempo, Bedri viene umiliato dagli uomini con cui stava facendo affari: ribadiscono che il capo è Aslan. Anche quest'ultimo ci tiene a rimarcare di essere colui il quale detiene "lo scettro del potere". Il cugino, furente, giura vendetta. Hulya, invece, manda la polizia a casa di Devin per toglierle i bambini. Tuttavia, interviene prontamente Nedret per salvare la situazione. Quando la signora lo scopre, va su tutte le furie, e raggiunge Ergun. Hulya ed il consuocero si scambiano uno sguardo complice. Che cosa staranno tramando?

The Family: Il piccolo Kaya parla!

Devin ha vissuto dei momenti di vero terrore. La giovane ha temuto il peggio quando si è accorta che il piccolo Kaya aveva la febbre a quaranta e che non accennava a scendere. Dopo averlo portato in visita da suo padre Ergun, Devin ed Aslan riaccompagnano il nipotino a casa. Kaya sta finalmente meglio, ed i suoi zii sono più sollevati. Così, Devin, Aslan, il bambino e sua sorella Zeynep possono godersi una bella serata, come fossero una vera ed allegra famigliola. Poco dopo, Kaya arriverà persino a rompere il suo lungo silenzio, per sussurrare parole dolci alla rossa...

Bedri vuole vendicarsi di Aslan... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Mentre Devin ed Aslan si godono questa parentesi di tenerezza, Hulya e Cihan stanno per avere l'ennesimo scontro. Lei, sottolineando quanto lui sia mentalmente instabile, gli consiglia di consultare un bravo psicologo; Cihan, dal canto suo, si diverte a fare a Hulya una spietata profezia: il suo figlio prediletto la metterà in un ospizio, dove lei morirà da sola. In seguito, Bedri subisce una grave umiliazione pubblica: gli uomini con cui stava cercando di concludere un affare gli ricordano che tratteranno soltanto e sempre con Aslan, l'unico che riconoscono come capo. Anche il biondo ci tiene a ribadire che è lui a detenere "lo scettro del potere". Il figlio di Nedret, incapace di nascondere il suo nervosismo, si allontana e giura vendetta. Aslan ha davvero qualcosa da temere?

Hulya ed Ergun in combutta, nelle Anticipazioni della puntata del 20 maggio 2025 di The Family

Hulya si prepara a fare la sua mossa contro Devin: ha aspettato fin troppo prima di agire. Infatti, la donna non ha mai accettato che l'odiata nuora abbia deliberatamente deciso di portare via con sé i piccoli Zeynep e Kaya. Ora, Hulya sta mandando la polizia a casa di Devin. Degli agenti bussano alla porta della psicologa: hanno un mandato per portarla in centrale con loro e per toglierle i bambini. Interviene prontamente Nedret, la quale, in veste di prozia di Zeynep e Kaya, ribadisce di avere tutto il diritto di occuparsi dei bimbi. Nel momento in cui viene a sapere che cosa è successo, la signora va su tutte le furie. Dopo un'accesa lite telefonica con Nedret, Hulya si ritrova faccia a faccia con Ergun, il padre di Devin. Ma per quale motivo lei si trova lì? Che cosa avrà mai a che fare Hulya con il consuocero? Anticipazioni rivelano che la risposta a questa domanda potrebbe essere sconvolgente...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.30.