Beautiful Anticipazioni Puntata del 20 maggio 2025: Finn spalle al muro, Li non ha pietà!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 20 maggio 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Li mette in guardia Finn: deve cambiare atteggiamento e non concedere più chance a Sheila.

Finn dovrà calmare sua madre Li, scatenata più che mai. Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 20 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che la Nozawa picchierà duro. La dottoressa, contenta del ritorno di Steffy, metterà in guardia il suo bambino e lo spingerà a proteggere Steffy e a tenere lontano Sheila. Li sarà più che mai convinta che Finn debba cambiare atteggiamento verso la Carter e debba stare molto attento alle sue mosse. Qualsiasi errore sarà imperdonabile. Il medico rassicurerà la madre ma cercherà anche di capire come mai la mamma sia così tanto ostile con Luna. Intanto Ridge parlerà ancora con Liam. Entrambi saranno molto preoccupati per Steffy, che potrebbe essersi messa ancora più nei guai con Sheila.

Beautiful Anticipazioni: Steffy è certa che Finn la proteggerà

Steffy ha rincuorato Taylor e le ha promesso che non lascerà che Sheila la metta in difficoltà o in pericolo. La ragazza è convinta che suo marito la proteggerà dalla Carter e che stavolta non si lascerà condizionare dai suoi sentimenti per la madre naturale. La Hayes ha confessato a sua figlia di volerla vedere felice ma soprattutto di volerla sapere al sicuro. La Forrester non ha più alcuna paura ed è convinta che da ora in poi le cose per lei e la sua famiglia andranno alla grande. Ha infatti sin da subito ritrovato la sintonia con il suo amorevole consorte, felice di riabbracciare lei e i loro figli. Intanto Ridge ha raggiunto Liam alla Spencer e con lui continuerà a parlare del ritorno di Steffy e dei pericoli che la ragazza sta correndo.

Beautiful Anticipazioni 20 maggio 2025: Li mette in guardia Finn

Finn ha promesso a Steffy di proteggerla ma il ragazzo ha fatto tanti errori e purtroppo ha illuso Sheila di poter avere una chance con lui. Nonostante durante il loro ultimo incontro – quello in cui Steffy ha dato un pugno alla Carter – abbia ribadito di non voler avere più nulla a che fare con la sua madre naturale, il dottore è ancora in pericolo. Li ne è convinta ed è sicura del fatto che suo figlio debba cambiare atteggiamento verso questa situazione. La dottoressa picchierà duro contro il ragazzo e gli dirà chiaro e tondo che deve modificare immediatamente il modo che ha di interagire con Sheila. La Nozawa, felice che Steffy sia tornata e che abbia affrontato le sue paure, spingerà il suo bambino a prendere esempio da sua moglie e a trovare, come ha fatto lei, il coraggio di tenere lontano chiunque possa mettere in pericolo la loro serenità, anche se legato da vincoli di sangue.

Finn torna a parlare di Luna ma Li non lo ascolta, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Li cercherà di essere il più chiara e il più perentoria possibile. La Nozawa farà capire al figlio di non volere, in nessuno modo, che lui conceda a Sheila una chance e nemmeno che le faccia credere di averla. Il dottore la rassicurerà e le dirà di aver capito i suoi errori ma anche di aver promesso a Steffy di proteggerla. Dopo aver concluso questo argomento spinoso, tornerà alla carica con l’argomento Luna. Il ragazzo cercherà di capire perché sua madre voglia la nipote lontana da Los Angeles ma lei svierà le sue domande, cambierà argomento e continuerà a martellare sul fatto che nulla e nessuno debba interferire con la serenità della famiglia.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.