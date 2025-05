La Promessa Anticipazioni 20 maggio 2025: Don Gregorio è morto, Manuel e Don Romulo sono nel panico!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 20 maggio 2025 su Rete4 vedremo che Manuel e Don Romulo saranno in tensione per la presenza del sergente Burdina alla tenuta, dopo la scoperta della morte di Don Gregorio. Intanto Curro si sentirà in colpa per Paco. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

La morte di Don Gregorio scatena il caos a palazzo. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 20 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Manuel e Don Romulo saranno molto preoccupati e questo perché il giovane marchese ha avuto un incontro con l’ex maggiordomo poche ore prima della sua morte. Romulo cercherà di tenere sotto controllo Burdina, arrivato alla tenuta per chiedere se qualcuno possa occuparsi del corpo di Gregorio ma palesemente alla ricerca del suo assassino. Intanto Jana avrà sempre più paura che il suo matrimonio subisca degli intoppi e che non venga celebrato mentre Curro, dopo le rivelazioni di Julia, si troverà travolto dai sensi di colpa e non saprà se rivelare alla giovane tutti i dettagli su quanto accaduto al fronte. Lope tornerà a chiedersi se la sua storia d’amore con Vera possa avere un futuro.

La Promessa Anticipazioni 20 maggio 2025: Don Romulo e Manuel in ansia per la morte di Don Gregorio

Don Gregorio è stato trovato morto e il sergente Burdina si è presentato alla tenuta con questa tremenda notizia. Tutti sono rimasti sconvolti da questa novità, che ha fatto tremare il palazzo ma ha soprattutto terrorizzato Manuel e Don Romulo. Il marchese non si capacita di come possa essere avvenuto tutto ciò e spera che nessuno sappia del suo incontro con Gregorio, avvenuto poche ore prima del suo assassinio. E lo spererà anche Romulo, che dovrà tenere a bada il sergente, arrivato con la scusa di cercare qualcuno che si occupi delle spoglie del morto ma evidentemente alla ricerca dell’assassino, che per lui si nasconde tra le mura de La Promessa.

La Promessa Anticipazioni: Jana e Lope travolti dai dubbi

Jana sta per sposarsi. Mancano pochi giorni alle sue nozze con Manuel, che verranno celebrate in segreto. La ragazza è molto tesa e trema all’idea che qualcuno possa ostacolarli. C’è infatti in lei la sensazione che qualcosa vada storto e che padre Samuel non possa dichiarare lei e il suo amore marito e moglie. Lope si interrogherà a lungo sul suo rapporto con Vera. Il giovane cercherà di capire se tra loro possa funzionare o se le origini nobili della ragazza possano impedire la loro felicità. La presenza della duchessa di Carril non aiuta di certo anche perché la donna non ha alcuna intenzione di lasciare la tenuta.

Curro travolta dai sensi di colpo nella puntata de La Promessa

Curro ha scoperto chi è davvero Julia. La ragazza gli ha confessato di essere Matilde, la fidanzata di Paco. Il fratello di Jana è rimasto sconvolto da questa notizia ma soprattutto si è sentito accusare della morte del suo giovane commilitone. E sarà proprio questa accusa a farlo cadere nel baratro dei sensi di colpa. Curro rivivrà il terrore di quei momenti passati in guerra, si sentirà in colpa e comincerà a chiedersi se debba affrontare, una volta per tutte, questo argomento e magari raccontare a Julia/Matilde tutto quello che è accaduto quel terribile giorno in cui Paco è morto. Ma riuscirà a rivivere quei momenti e a dire a Julia di aver veramente causato, involontariamente, la morte del suo amato?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.