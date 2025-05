Tradimento Anticipazioni 20 maggio 2025: Ilknur aggredisce Yesim! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 20 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Ilknur, convinta che Yesim gli abbia rimosso un prezioso file dal telefono, si scaglia contro di lei!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 20 maggio 2025 alle 14:10, Yesim sta per fare la conoscenza del primo cliente della sua nuova impresa di pulizie, Mehmet. Intanto, Ilknur, avvalendosi nuovamente della prova che incriminerebbe Tarik per omicidio di cui è in possesso, torna a ricattare l'avvocato. Tuttavia, la donna sta per fare una scoperta che rimescolerà le carte in tavola: qualcuno ha cancellato il video compromettente dal suo telefono. Convinta che sia stata sua nipote, Ilknur si scaglia contro di lei...

Tradimento: Yesim incontra il suo primo cliente...

Yesim non potrebbe essere più soddisfatta di così. La giovane ha trascorso diversi anni nell'ombra, continuando sempre a desiderare di poter un giorno brillare, sia come moglie che come donna. Ora, finalmente, ha dismesso i panni dell'amante segreta, convolando a nozze con Tarik, ed in più sta persino dando forma al suo personale impero: ha aperto la sua nuova impresa di pulizie. Così, con un sorriso beffardo stampato sul viso, Yesim si appresta a fare la conoscenza del suo primo cliente, un uomo di nome Mehmet. Come andrà il loro incontro?

Ilknur tenta di proteggere Zelis... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Questo è decisamente un periodo movimentato per Ilknur. Scoperto che Zelis è la mandante dell'omicidio di Behram, la donna prima l'ha nascosta, poi ha ricattato Tarik: se non avesse organizzato una fuga segreta per la figlia, allora lei avrebbe consegnato alla polizia il video in cui si vede lui che toglie la vita ad un uomo. Infatti, Yesim non è la sola ad essere in possesso del filmato compromettente, quindi non è la sola a poter tenere in pugno Tarik. Tuttavia, Zelis è stata stanata da Mualla, e, nel tentativo di sparare a quest'ultima per liberarsene, ha sparato accidentalmente ad Ilknur, che è finita in ospedale; qui, degli uomini giunti da Diyarbakir appositamente per vendicare Behram, hanno persino tentato di rapirla per usarla come "esca" per attirare l'assassina...

Ilknur ricatta Tarik e si scaglia contro Yesim, nelle Anticipazioni della puntata del 20 maggio 2025 di Tradimento

Ilknur sta peer tornare all'attacco con Tarik. La mora, bisognosa di denaro, ricatta per la seconda volta l'avvocato: se non le darà i soldi richiesti, consegnerà alle autorità il video che prova che lui ha commesso un efferato delitto. Peccato che Ilknur stia per fare una scoperta che la getterà nello sconforto più totale. La signora si accorge che qualcuno deve aver cancellato il prezioso filmato, dato che non c'è più sul suo telefono. Convinta che ci sia lo zampino di sua nipote Yesim, Ilknur si prepara ad andare a prenderla di petto...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.