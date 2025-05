Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 maggio 2025 - l’incontro anzi lo scontro tra Sheila e Steffy si è concluso con il knockout della Carter, messa al tappeto dalla Forrester. La figlia di Taylor e Finn vorranno godersi un dolce momento insieme e cercare di tornare alla normalità il più in fretta possibile. Il dottore rassicurerà la moglie e le dichiarerà di voler fare di tutto per renderla felice ma soprattutto per farla stare al sicuro, lontana dalle terribili minacce che li hanno quasi separati per sempre. La ragazza sarà certa che stavolta le cose andranno bene ma la sua stessa sicurezza non l’avrà suo padre. Ridge si presenterà da lei per incontrarla dopo il suo ritorno a casa ma soprattutto per sapere dalla sua voce cosa intenda fare e cos’abbia in mente. Lo stilista non riuscirà a nascondere di essere tremendamente in ansia per la giovane e di non voler in nessun modo che lei corra altri pericoli… Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 16 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 16 maggio 2025 - il presunto figlio biologico di Guzide, Hakan, viene accoltellato in carcere. La giudice e Sezai si offrono subito di pagare l'operazione che potrebbe salvargli la vita. Intanto, Oylum confida a Mualla che incontrò il sicario di Behram soltanto perché fu suo fratello Ozan a spingerla a farlo. Infatti, in base alla sua versione, sembra proprio che la vera mandante dell'omicidio del moro sia un'altra persona, ossia Zelis. Allora, la donna si mette sulle sue tracce. In verità, la giovane si nasconde proprio a casa di Mualla, e più precisamente nella stanza di Ilknur... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 16 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 16 maggio 2025 - Seher caccia via Hulya di casa in malo modo e poi riabbraccia sua figlia Nedret con grande affetto. Intanto, i piccoli Zeynep e Kaya vanno a trovare Leyla in carcere accompagnati da Devin. La detenuta vuole che la cognata porti avanti la sua lotta per ottenere la custodia dei bambini, ed è pronta a tutto pur di aiutarla a vincere. Serap, invece, bacia Cihan, e nel mentre accede il proiettore per mostrargli Ibrahim in diretta: è in ospedale, agonizzante. Il giovane, sconcertato, le consiglia di consultare uno psicologo, e la ragazza lo manda via. Nel frattempo, Aslan affronta a brutto muso Bedri, il quale sta facendo affari con degli uomini sullo yacht. Per finire, Hulya mostra alla suocera una lettera di uno spasimante di Nedret, in modo tale che l'anziana si rivolti contro la figlia... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 16 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 maggio 2025 - Don Alonso ha preso la sua decisione e Don Lorenzo non potrà farci nulla. Il marchese informerà suo cognato che il business delle marmellate tornerà nelle mani di sua figlia Catalina. Per il De La Mata sarà una sconfitta che brucerà tantissimo. Intanto Jana, Manuel e Curro parleranno della rivelazione appena fatta dal baronetto e più tardi, il marchese informerà la sua amata di aver parlato con padre Samuel e di aver fissato la data delle loro nozze, per cui mancano solo cinque giorni... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

