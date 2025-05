La Promessa Anticipazioni dal 12 al 18 maggio 2025: Curro confessa a Manuel che Jana è sua sorella!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 12 al 18 maggio 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap di Rete4.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 12 al 18 maggio 2025. Nella settimana vedremo Manuel affrontare Don Gregorio e prendere accordi con lui per liberarsi della sua presenza. Curro informa il cugino di essere il fratello di Jana e poi scopre che Julia è in realtà Matilde, la fidanzata di Paco, il suo commilitone morto al fronte. Teresa viene a sapere che Marcelo è un sorvegliato speciale a causa del suo strano comportamento mentre Don Alonso riassegna a Catalina il business delle marmellate.

La Soap va in onda dal lunedì alla domenica, alle ore 19.35 su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 12 al 18 maggio 2025

Lunedì 12 maggio 2025

Santos sta male e Marcelo prende il suo posto come valletto di Curro ma purtroppo per lui finisce per combinare di nuovo dei guai. Curro si scusa con Julia per il suo atteggiamento ostile mentre la duchessa, madre di Vera, approfitta della sua presenza nella cucina per interrogare Lope e sua figlia ne rimane profondamente scossa. Jana confida a Pia la sua decisione di sposare Manuel in segreto. Intanto il marchese è pronto ad affrontare Don Gregorio.

Martedì 13 maggio 2025

Manuel ha dato appuntamento a Don Gregorio al vecchio mattatoio ma l’ex maggiordomo non si presenta all’appuntamento. Il marchese lascia alla taverna una lettera per lui, con cui fissa un nuovo incontro. Pelayo informa Catalina di aver ricevuto l’invito a rilasciare un’intervista ma anche a farsi fotografare insieme e la marchesina, inizialmente molto titubante, accetta di seguirlo solo per dare fastidio a Cruz e prendersi una piccola rivincita su di lei. Santos sta ancora male e Petra lo accudisce con affetto; la governante chiede al medico di prestargli tutte le cure necessarie e vuole garantire al ragazzo la migliore assistenza, cosa che purtroppo – per Feliciano – non è riuscita a fare. Petra continua ad avercela con Teresa e con il suo matrimonio con Marcelo. La donna accusa la cameriera di aver voltato pagina troppo presto e di aver dimostrato di non aver mai tenuto davvero al suo ex compagno.

Mercoledì 14 maggio 2025

La duchessa continua a circolare alla tenuta e chiede a Lope e Simona di aiutarla a preparare un menu per una cena di gala. Lope è costretto ad accettare e stupisce Amalia con la sua bravura. Intanto Manuel e Curro si ritrovano a parlare delle ultime vicende che hanno scosso la vita di entrambi e il marchese chiede al cugino una spiegazione sul suo rapporto con Jana. Manuel confessa di amare la cameriera e di essere pronto a sposarla e a quel punto Curro rivela che la ragazza è sua sorella e che lui è nato da un tradimento di Don Alonso con Dolores, la loro madre.

Giovedì 15 maggio 2025

Don Alonso annuncia di aver preso una decisione: dopo le notizie arrivate dal fronte, la gestione delle marmellate tornerà tra nel mani di Catalina e Pelayo. Don Lorenzo va su tutte le furie ed è pronto a intervenire per vendicarsi di questo affronto. Dopo il confronto tra Manuel e Curro, i due ragazzi e Jana si confrontano per chiarire quanto appena rivelano. Jana scopre che il suo amato ha confessato al fratello i loro progetti matrimoniali. Più tardi, i due innamorati si ritrovano da soli e Manuel racconta alla fidanzata di aver preso accordi con padre Samuel e di aver fissato la data delle nozze, che si svolgeranno dopo cinque giorni da quel momento.

Venerdì 16 maggio 2025

Teresa mette in guardia Marcelo e lo spinge a essere più attento alle sue mosse. La ragazza teme che il marito possa perdere il lavoro. Martina informa Curro che Julia potrebbe avere un interesse per lui e il giovane rassicura la marchesina dicendole di non corrispondere e di amare solo lei. Don Lorenzo torna all’attacco e provoca Pelayo sfidandolo a braccio di ferro. Il giovane vince la sfida e pretende che il De la Mata smetta di tormentare lui e Catalina.

Sabato 17 maggio 2025

Manuel si prepara a un nuovo incontro con Don Gregorio e Jana lo scopre prendere una pistola per recarsi al loro incontro. Il marchese le chiede di non seguirlo. Faccia a faccia con l’ex maggiordomo, il giovane gli propone un accordo ovvero non lo denuncerà per aver ucciso il suo compagno di cella e gli offrirà del denaro in cambio della sua partenza e del suo non ritorno a Lujàn. Catalina intanto informa i cuochi – Lope, Simona e Candela – che riprenderà a gestire il business delle marmellate.

Domenica 18 maggio 2025

Santos si sta riprendendo e ringrazia Petra per essergli stata così vicina. Manuel racconta a Don Romulo del suo incontro con Don Gregorio mentre Don Ricardo consegna a Cruz una cartolina di Maria Antonia. Don Romulo parla con Teresa e si lamenta con lei degli errori commessi da Marcelo e del suo comportamento inappropriato. Più tardi Maria avverte la cameriera di aver visto suo marito parlare un po’ troppo spesso con le altre domestiche, atteggiamento poco consono a un uomo sposato. Catalina si sfoga con Martina e le confessa di sentirsi molto stanca e sopraffatta dagli impegni. Julia sconvolge Curro rivelandogli di chiamarsi Matilde e di essere la fidanzata di Paco, il suo commilitone, morto al fronte.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.