Beautiful Anticipazioni Puntata del 16 maggio 2025: Ridge è preoccupato per Steffy. Sua figlia sta rischiando troppo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 16 maggio 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge rivelerà a Steffy di essere molto preoccupato per lei, che rischia di mettersi nei guai con Sheila, sicuramente desiderosa di vendetta.

L’incontro anzi lo scontro tra Sheila e Steffy si è concluso con il knockout della Carter, messa al tappeto dalla Forrester. Nella puntata di Beautiful in onda il 16 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la figlia di Taylor e Finn vorranno godersi un dolce momento insieme e cercare di tornare alla normalità il più in fretta possibile. Il dottore rassicurerà la moglie e le dichiarerà di voler fare di tutto per renderla felice ma soprattutto per farla stare al sicuro, lontana dalle terribili minacce che li hanno quasi separati per sempre. La ragazza sarà certa che stavolta le cose andranno bene ma la sua stessa sicurezza non l’avrà suo padre. Ridge si presenterà da lei per incontrarla dopo il suo ritorno a casa ma soprattutto per sapere dalla sua voce cosa intenda fare e cos’abbia in mente. Lo stilista non riuscirà a nascondere di essere tremendamente in ansia per la giovane e di non voler in nessun modo che lei corra altri pericoli. Scopriamo insieme, nel dettaglio cosa accadrà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Steffy è determinata a tenere a bada Sheila

Steffy è tornata a casa e ha subito chiarito le sue intenzioni. La ragazza non permetterà alla rossa di averla vinta e di avvicinarsi alla sua famiglia e alla sua casa. Non potrà in nessuno modo lasciarle fare quello che vuole e distruggere così la serenità e la felicità che lei si è costruita negli anni. Per questo si è recata a casa di Deacon, dove la rossa si è trasferita ufficialmente dopo essersi fidanzata con lo Sharpe. Steffy ha dato un pugno a Sheila per farle capire che fa sul serio e che mai e poi mai le lascerà fare quello che vuole. Ma tutta questa storia potrebbe diventare un vero problema visto che la malefica rossa non è famosa per la sua pazienza e magnanimità e sicuramente vorrà vendicarsi dell’affronto.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 16 maggio 2025: Finn giura di proteggere la sua famiglia

Steffy si sentirà sicura di quello che ha fatto e non si lascerà spaventare mai più da Sheila. La Forrester è determinata a non permettere all’odiata suocera di avvicinarsi a Finn e Hayes e non le darà mai e poi mai spazio per avere quello che desidera. La figlia di Ridge sarà convinta che stavolta le cose andranno bene e questo perché suo marito Finn le prometterà, con ancora più convinzione, di voler pensare al bene della famiglia. Il dottore si è pentito di aver lasciato spazio alla sua madre naturale, che ha finito per mettere in pericolo la famiglia che ha costruito con la sua Steffy e stavolta non intende farsi incantare dagli strani sentimenti che prova per la donna che lo ha messo al mondo.

Beautiful Anticipazioni: Ridge in ansia per Steffy

Il confronto tenero e determinato tra Steffy e Finn verrà interrotto dall’arrivo di Ridge. Preso dalla sfilata anzi dalla gara con suo padre, il Forrester non ha ancora salutato sua figlia e dopo accolto Eric di nuovo in ufficio, lo stilista ha deciso di raggiungere la sua bambina a casa per farsi raccontare cosa l’abbia convinta a tornare a casa. Padre e figlia si troveranno faccia a faccia a parlare di quanto è successo con Sheila e Steffy racconterà al papà di aver dato un pugno alla rossa e di essersi sentita molto meglio. La giovane confermerà di essere determinata a lottare e Ridge cercherà di metterla in guardia dai pericoli che corre mettendosi contro una donna così terribile come la Carter. Il designer sarà in parte fiero e in parte molto preoccupato e proprio per non aumentare la tensione già accumulata durante la conversazione, deciderà di non dire alla sua bambina della malattia di Eric. Avrà modo di dirle tutto a tempo debito, quando anche lui riacquisterà un po’ di serenità. Intanto Liam si incontrerà con Bill a Il Giardino e anche lui non sarà per nulla contento della scelta della bella Forrester di tornare a casa da suo marito per lui sempre più instabile e pericoloso.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 17 maggio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.