The Family Anticipazioni Puntate dal 12 al 16 maggio 2025: Devin nel panico, il piccolo Kaya sta molto male!

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate della seconda stagione della soap opera turca The Family in onda dal 12 al 16 maggio 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà negli episodi della settimana!

Attenzione: a causa dela morte di Papa Francesco, ci sono stati dei cambiamenti straordinari del palinsesto. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate di questa soap opera turca con il bel Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 12 al 16 maggio 2025 su Canale 5, a partire dalle 16.40 circa. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Lunedì 12 maggio 2025

Devin pensa che ci sia Aslan dietro al malore improvviso di Ibrahim, ma in verità c'è lo zampino di Serap. Tuttavia, il biondo sapeva che l'avvocatessa aveva scambiato le siringhe per uccidere lo zio, e non ha fatto niente per impedire ad Ibrahim di farsi l'iniezione. Mentre Ibrahim viene ricoverato d'urgenza in ospedale, Aslan raggiunge Cihan e Serap per mostrare a quest'ultima la foto che la incriminerebbe per il tentato omicidio dello zio. Aslan è pronto a consegnare la prova alla polizia, se Serap non convincerà Melek a cambiare la sua deposizione affinché Leyla venga scarcerata. A questo punto, Cihan si schiera dalla parte di sua sorella, quindi informa l'amata che stavolta sarà da sola.

Martedì 13 maggio 2025

Devin porta via con sé i piccoli Zeynep e Kaya. Quando lo scopre, Aslan le telefona per ricordarle che sta commettendo il reato di sottrazione di minori. D'altra parte, la rossa è determinata ad andare fino in fondo per il bene dei nipotini. In seguito, il protagonista organizza una colazione per tutta la famiglia, e spiega per quale ragioni consideri Ibrahim già morto. Un attimo dopo, Hulya parla con una dottoressa, che le spiega che l'uomo è in coma diabetico, ed i suoi organi interni sono seriamente compromessi. Come se non bastasse, la donna viene informata anche del fatto che Devin se ne ne è andata con Zeynep e Kaya. Per finire, Nedret si reca da Ilyas per parlargli. Lui l'accoglie canticchiando una canzone romantica.

Mercoledì 14 maggio 2025

Nedret impone ad Ilyas di mantenere le distanze da Bedri, poi passa alle minacce. Uscendo, la donna s'imbatte in Cihan e gli dà lo stesso ordine. Intanto, Aslan aggredisce Ilkay fisicamente: vuole fargliela pagare per aver tramato alle sue spalle con Hulya per portargli via Devin. Quest'ultima interviene per far calmare Aslan, così, rimasti soli, parlano dei piccoli Zeynep e Kaya. Devin sostiene che sarà lei a fare le veci di Leyla nella battaglia per ottenere la custodia legale dei bambini contro Hulya; se vincerà, li prenderà e li porterà via con sé. Il biondo perde le staffe e si lascia sfuggire una frase che ferisce Devin. In un secondo momento, Aslan telefona a sua sorella per dirle che non può allontanare Zeynep e Kaya da lui.

Giovedì 15 maggio 2025

Seher caccia via Hulya di casa in malo modo e poi riabbraccia sua figlia Nedret con grande affetto. Intanto, i piccoli Zeynep e Kaya vanno a trovare Leyla in carcere accompagnati da Devin. La detenuta vuole che la cognata porti avanti la sua lotta per ottenere la custodia dei bambini, ed è pronta a tutto pur di aiutarla a vincere. Serap, invece, bacia Cihan, e nel mentre accede il proiettore per mostrargli Ibrahim in diretta: è in ospedale, agonizzante. Il giovane, sconcertato, le consiglia di consultare uno psicologo, e la ragazza lo manda via. Nel frattempo, Aslan affronta a brutto muso Bedri, il quale sta facendo affari con degli uomini sullo yacht. Per finire, Hulya mostra alla suocera una lettera di uno spasimante di Nedret, in modo tale che l'anziana si rivolti contro la figlia.

Venerdì 16 maggio 2025

Aslan viene informato delle condizioni di Ibrahim: è in terapia intensiva, perché i suoi organi interni sono compromessi. Intanto, Serap sta cercando di fornirsi un alibi per difendersi dalle minacce del biondo, pronto a denunciarla alle autorità per il tentato omicidio ai danni dello zio. L'avvocatessa dà dei soldi allo scagnozzo di Ibrahim e gli chiede di testimoniare che, il giorno del malore di quest'ultimo, lei lo aveva incontrato per questioni d'affari. Iskender e Turgut, invece, si recano dalla famiglia di Elif per chiedere la sua mano per conto di Ekrem. Il giovane promette che non la farà mai soffrire, allora sia la giovane che suo padre acconsentono alle nozze. Poco dopo, Ekrem scopre che Yagmur non è fidanzata con Burak come credeva. Nel frattempo, Devin è preoccupata per il piccolo Kaya, che ha la febbre altissima. La raggiunge Aslan, ed insieme si recano dal padre della rossa per far visitare il bambino.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.