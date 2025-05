Beautiful Anticipazioni Puntate dall'11 al 17 maggio 2025: Steffy torna a casa e affronta Sheila dandole un pugno!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dall'11 al 17 maggio 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Canale5.

Beautiful continua a farci compagnia dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap Americana in onda dall'11 al 17 maggio 2025. Nelle trame degli episodi, Steffy è tornata a Los Angeles ed è determinatata a difendere la sua famiglia da Sheila. La Forrester affronta la Carter e le sferra un pugno poi accusa Deacon di essere un folle. Intanto Ridge non si rassegna alla diagnosi infausta su suo padre e decide di contattare i migliori specialisti per salvare la vita a Eric. Steffy si scontra anche Hope e la mette in guardia dall'approfittare dei sentimenti di suo fratello. La Logan si difende e chiarisce alla bruna di non voler fare del male a nessuno, di aver chiarito a Thomas di non volere una relazione seria e di volersi godere questo rapporto che la fa stare bene.

Beautiful dall'11 al 17 maggio 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dall'11 al 17 maggio 2025 su Canale5.

Domenica 11 maggio 2025

Steffy è tornata a Los Angeles e non intende tornare in Europa ma vuole combattere per il suo amore e per la sua serenità. Non avrà più paura di Sheila e intende affrontare sia lei che Deacon personalmente; la Forrester è intenzionata a chiarire alla suocera che il suo posto è lontano dalla sua famiglia e che non le permetterà di avvicinarsi a Finn e Hayes. Intanto la Carter si trova sempre più divisa tra il suo desiderio di ricongiungersi con suo figlio e la volontà di stare con lo Sharpe, che la spinge ogni giorno a lasciare perdere le sue ossessioni e di costruire insieme a lui un futuro.

Lunedì 12 maggio 2025

Ridge ha mentito a Eric e vuole mantenere il suo segreto così come hanno fatto Donna, RJ e Katie. Il Forrester riordina il suo ufficio per lasciare spazio a suo padre e Luna gli dà una mano. La giovane scopre degli oggetti personali del padre e della sua famiglia, che scatenano in Ridge dei ricordi molto profondi e che gli fanno capire quanto tenga all’unione della sua famiglia. Intanto RJ e Brooke parlano del peggioramento della salute di Eric e di come la sua vita sia appesa a un filo. Madre e figlio riflettono sul significato degli ultimi eventi e di quanto sia stata importante la vittoria per il patriarca della Forrester, concessa – senza che lui lo sappia – da suo figlio.

Martedì 13 maggio 2025

Steffy, accompagnata da Finn, si presenta a casa di Deacon per affrontare Sheila e per mettere in chiaro, ancora una volta, le sue intenzioni. La Forrester dice chiaramente alla sua rivale di non avere più intenzione di scappare e di voler lottare per la sua famiglia; per questo la terrà ben lontana da tutti i suoi cari e non le permetterà di seminare di nuovo il panico. La figlia di Ridge picchia duro anche contro Deacon e lo accusa di essere un folle a voler avere al suo fianco una criminale come la Carter. Steffy considera anche lui una minaccia e gli rivela che pure Hope la pensa come lei. Deacon cerca di calmarla e di rassicurarla sul fatto che Sheila non sarà più una minaccia ma lei è determinata a non lasciarsi abbindolare e giura di fare qualsiasi cosa in suo potere per fermare la malefica rossa. Dopo aver detto questo sferra un pugno e colpisce Sheila.

Mercoledì 14 maggio 2025

RJ rivela a Brooke e Katie di aver avuto tanta difficoltà a mantenere il segreto di suo nonno e di aver sofferto ogni giorno, mentre lavoravano insieme, per non poter dire nulla. Eric intanto è contento di tornare nel suo ufficio mentre Donna è sempre più preoccupata per lui. Più tardi RJ si sfoga con Luna, che lo consola spingendolo a considerare prezioso il tempo che ha passato insieme a suo nonno, disegnando insieme a lui la collezione che ha incantato il pubblico della Forrester Creations. Eric ritorna nel suo ufficio e vi trova Ridge ad attenderlo, felice di rivederlo nel posto che gli appartiene di diritto.

Giovedì 15 maggio 2025

Ridge rimprovera Donna per non averlo informato delle condizioni di suo padre ma lei gli fa capire di non aver avuto molte scelte. Eric l’ha costretta a mantenere il suo segreto e lei non se l’è sentita di tradire la sua fiducia. Il Forrester junior capisce cos’abbia provato e rivela di non avere alcuna intenzione di arrendersi. Lui e Brooke vogliono provare a sentire altri specialisti per capire se è possibile trovare qualche cura salvavita. Decidono quindi di consultare il dottor Colby, che non dà loro belle notizie e purtroppo conferma solo che la malattia del patriarca è incurabile e irreversibile e consiglia a Ridge di stare accanto al padre negli ultimi giorni che gli rimangono. Lo stilista non getterà la spugna né ora né mai e per questo si metterà in contatto con altri dottori, i migliori.

Venerdì 16 maggio 2025

Finn e Steffy tornano alla normalità e si godono i momenti insieme alla loro famiglia. Kelly è molto felice di essere tornata a casa e di poter vedere il padre quando desidera. Finn ringrazia la moglie per il coraggio dimostrato contro Sheila e per non essersi fatta vincere dalla paura della Carter. Il giovane promette di non mettere più a rischio la serenità e la felicità della sua famiglia. I due giovani sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo. Ridge si presenta a casa della figlia per sapere come stia e perché abbia deciso di tornare a casa. Il Forrester decide di non rivelarle nulla sul nonno e di parlare solo di lei, che gli confessa di non aver più intenzione di scappare dalla rossa e di averla persino colpita, pronta ad affrontare qualsiasi conseguenza. Ridge, sebbene molto orgoglioso del coraggio della sua pupilla, è comunque molto preoccupato. Intanto Liam, a cena con Bill a Il Giardino, rivela al padre del ritorno di Steffy a Los Angeles e pure Dollar Bill teme per la vita dell’ex nuora e vorrebbe capire cosa l’abbia spinta a rientrare a casa.

Sabato 17 maggio 2025

Mentre Ridge è a casa di Steffy e ascolta la sua confessione in silenzio e molto orgoglioso di lei, Taylor – tornata a Los Angeles con la figlia – si presenta alla Forrester e si imbatte in Brooke. Le due donne finiscono per discutere sul rapporto tra Hope e Thomas. La bionda difende sua figlia e ritiene che in questo momento sia vulnerabile e che il Forrester ne possa approfittare mentre la bruna difende strenuamente il figlio dicendo che Thomas non può essere accusato di nulla, visto che stavolta è stato sedotto dalla piccola Logan. Ridge arriva in ufficio e riesce a sedare la lite tra le due prima che degeneri. Il Forrester ringrazia l’ex moglie per il suo ritorno a casa e per aver vegliato sulla loro figlia e i loro nipoti e Taylor rivela al designer di essere felice pure lei di essere a casa ma di essere molto preoccupata per Thomas. Brooke interviene per ribadire che la sua rampolla non è responsabile di nulla e Ridge spinge le due donne a mantenere i nervi saldi e a rispettare le scelte dei loro figli, qualunque esse siano.

Steffy arriva in ufficio e trova Hope e Thomas in intimità nella stanza degli stilisti. La Forrester, furiosa, accusa la Logan di giocare sporco con il fratello e di approfittare dei sentimenti che lui prova da sempre per lei. Hope si difende da ogni accusa e conferma di sapere esattamente cosa sta facendo e di aver chiarito al Forrester di non essere pronta a una relazione seria. Nonostante questo non vuole privarsi di un qualcosa che la rende felice.

