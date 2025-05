La Promessa Anticipazioni 16 maggio 2025: Don Alonso silura Don Lorenzo e riconsegna a Catalina le marmellate!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 16 maggio 2025 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Alonso riconsegnerà a Catalina la gestione della produzione di marmellate. Manuel intanto fisserà la data delle nozze.

Don Alonso ha preso la sua decisione e Don Lorenzo non potrà farci nulla. Nella puntata de La Promessa in onda il 16 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il marchese informerà suo cognato che il business delle marmellate tornerà nelle mani di sua figlia Catalina. Per il De La Mata sarà una sconfitta che brucerà tantissimo. Intanto Jana, Manuel e Curro parleranno della rivelazione appena fatta dal baronetto e più tardi, il marchese informerà la sua amata di aver parlato con padre Samuel e di aver fissato la data delle loro nozze, per cui mancano solo cinque giorni.

La Promessa Anticipazioni 16 maggio 2025: Don Alonso riconsegna a Catalina le sue marmellate

Don Lorenzo si è messo nei guai e pagherà per aver usato dei prodotti scadenti per realizzare le sue marmellate. Il comandante Alcaraz lo ha informato che molti soldati si sono sentiti male dopo aver mangiato le sue preparazioni e purtroppo la notizia è arrivata alle orecchie di Don Alonso, che ne ha approfittato per strappare l’attività dalle mani del cognato. Il marchese non si fermerà qui e con ormai le prove che Il De La Mata non è in grado di occuparsi dell’attività, informerà tutti di aver deciso di restituire a Catalina il compito di gestire il business delle confetture. La marchesina tornerà a capo del progetto e insieme a lei ci sarà Pelayo, suo futuro sposo. Ovviamente Don Lorenzo si infurierà ma non potrà fare nulla per impedire che tutto questo succeda.

La Promessa: Jana conferma a Manuel la verità rivelata da Curro

Curro ha rivelato a Manuel la verità sulla sua identità e gli ha confessato che loro due sono fratelli. Il ragazzo ha raccontato al marchese della relazione di Don Alonso con Dolores e di come lui lo abbia scoperto da Jana. I due giovani si troveranno a discuterne con la cameriera, che confermerà all’amato quanto appena scoperto e gli confesserà di non aver voluto raccontarglielo per non turbarlo eccessivamente. Curro interverrà dicendo di aver desiderato essere sincero totalmente con lui, ora che sta per diventare il marito di sua sorella e che loro tre stanno per diventare una famiglia, finalmente unita.

Manuel fissa la data delle nozze con Jana nella puntata de La Promessa

Manuel sarà pervaso da un mix di emozioni. In lui ci sarà gioia, perplessità, paura ma anche tanta attesa. Il ragazzo sarà molto felice di aver trovato un altro fratello e non vedrà l’ora di convolare a nozze con la donna che ama e che condividerà con lui le gioie della vita. Il ragazzo, rimasto solo con la cameriera, la informerà di aver approfittato della sua visita a Lujàn – per incontrare Don Gregorio – per parlare con Padre Samuel e fissare la data delle loro nozze, che si svolgeranno cinque giorni dopo. Il momento tanto atteso dai due si sta avvicinando.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 18 maggio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.