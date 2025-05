The Family Anticipazioni 16 maggio 2025: Colpo di scena, Seher caccia Hulya e riabbraccia Nedret!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 16 maggio 2025 su Canale 5: inaspettatamente, Seher umilia Hulya e si riappacifica con Nedret...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono sensazionali. Nell'episodio in onda il 16 maggio 2025 alle 16:50, Seher caccia via Hulya di casa in malo modo e poi riabbraccia sua figlia Nedret con grande affetto. Intanto, i piccoli Zeynep e Kaya vanno a trovare Leyla in carcere accompagnati da Devin. La detenuta vuole che la cognata porti avanti la sua lotta per ottenere la custodia dei bambini, ed è pronta a tutto pur di aiutarla a vincere. Serap, invece, bacia Cihan, e nel mentre accede il proiettore per mostrargli Ibrahim in diretta: è in ospedale, agonizzante. Il giovane, sconcertato, le consiglia di consultare uno psicologo, e la ragazza lo manda via. Nel frattempo, Aslan affronta a brutto muso Bedri, il quale sta facendo affari con degli uomini sullo yacht. Per finire, Hulya mostra alla suocera una lettera di uno spasimante di Nedret, in modo tale che l'anziana si rivolti contro la figlia...

The Family: Seher lascia Hulya e Nedret di stucco...

Seher sta per lasciare Hulya e Nedret a bocca aperta. L'anziana, affetta da demenza senile, si sta dedicando con un po' troppa enfasi alle pulizie domestiche, quando la nuora e la figlia la raggiungono per tentare di fermarla; a questo punto, inaspettatamente, Seher si rigira contro Hulya, arrivando persino a cacciarla via di casa in malo modo. Poi, come se non bastasse, la donna si dirige verso Nedret e le getta le braccia al collo per stringerla amorevolmente al suo petto. Le due nemiche giurate, incredule, restano senza parole davanti a questa scena...

Leyla rivede Zeynep e Kaya... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Finalmente, Leyla può rivedere i suoi amati figlioletti. I piccoli Zeynep e Kaya, accompagnati da Devin, vanno a far visita alla loro mamma in carcere. Una volta che le due donne restano sole, Leyla torna a ringraziare Devin per tutto ciò che sta facendo, e soprattutto torna a ribadire che la sua volontà è che porti avanti la battaglia per ottenere la custodia di Zeynep e Kaya. Inoltre, la detenuta sottolinea che è pronta a giocarsi tutte le carte a sua disposizione per aiutarla a vincere, anche se dovesse fare qualcosa che potrebbe far innervosire l'adorato fratello Aslan...

Cihan sconvolto da Serap, nelle Anticipazioni della puntata del 16 maggio 2025 di The Family

Cihan sta per rendersi conto di quanto Serap sia disturbata. Quest'ultima lo raggiunge in camera da letto ed inizia a baciarlo, poi accende il proiettore per mostrargli Ibrahim in tempo reale: l'uomo si trova costretto in un letto d'ospedale, e la sua vita è appesa ad un filo. Il giovane, allora, capisce che Serap deve avere qualche problema psicologico, così le consiglia un bravo psicologo. Lei, furente, lo manda via. Intanto, Aslan sta affrontando Bedri a brutto muso. Il cugino sta facendo affari su uno yacht, ed il biondo non sembra molto d'accordo con le sue scelte. Hulya, invece, si prepara a contrattaccare, dopo essere stata umiliata da Seher. La signora mostra alla suocera una lettera di uno spasimante di Nedret, facendo sì che Seher si rivolti contro la figlia, accusandola di essere una poco di buono...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.