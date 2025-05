Tradimento Anticipazioni Puntate dall’11 al 17 maggio 2025: Zelis spara a Ilknur e fugge

Anticipazioni TV

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dall’11 al 17 maggio 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dall’11 al 17 maggio 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana. Le trame potrebbero subire variazioni a causa della morte del Papa.

Tradimento: Le Anticipazioni degli episodi dall’11 al 17 maggio 2025

Anticipazioni tradimento: Guzide riabilita la sua immagine

Guzide ha un’occasione d’oro quando viene invitata in un programma televisivo in diretta nazionale, lo stesso che tempo prima aveva diffuso una falsa notizia sul suo conto. La giudice ottiene le scuse ufficiali dalla conduttrice e, grazie alle registrazioni originali del suo incontro con Bilal, riesce a dimostrare pubblicamente la propria innocenza. Ma non è tutto. Guzide accusa anche l’ex marito di essere il possibile artefice della cospirazione ai suoi danni, suggerendo che persino sua nipote potrebbe essere coinvolta. Poco dopo, Tarik viene informato da Gulsum che Guzide sta per aprire la cassetta di sicurezza di Yesim e organizza un piano per impossessarsi del suo contenuto. Mentre Guzide trova la cassetta già vuota e Yesim sostiene di averla svuotata personalmente, Sezai le consegna a il fascicolo di un giovane che potrebbe essere suo figlio e si offre di accompagnarla all’incontro. Così, Guzide parte per Ankara con Sezai e incontra Hakan. Il ragazzo si trova in carcere, dove viene accoltellato, e Guzide e Sezai si offrono di pagare l’operazione per salvarlo.

Tradimento Anticipazioni: Zelis spara a Ilknur

Tarik non si presenta all’altare il giorno delle nozze con Yesim, preoccupandosi piuttosto di incaricare un uomo di rubare l’auto di Guzide per cercare il contenuto della cassetta. Yesim scopre la verità e, per vendicarsi dell’ennesima umiliazione, lo costringe a comprarle una macchina costosa. Nel frattempo, Yesim scopre che Zelis ha rubato la sua patente tentando di aprire la cassetta e la affrontandola davanti a Tarik e Ozan, facendo scoppiare una lite furiosa. Zelis, delusa dal mancato sostegno di Ozan, gli restituisce la fede e se ne va. Poco dopo, Mualla crede che Oylum sia coinvolta nell’aggressivo al figlio e lei gli confessa la verità. Il nome di Zelis emerge come la vera mandante, e Mualla decide di trovarla, ignara che lei si nasconde proprio nella sua casa nella stanza di Ilknur. Tarik intanto organizza la fuga clandestina di Zelis in Grecia, pagando due uomini e procurandole dei documenti falsi. Lei, tuttavia, vuole non si fida e così di notte ruba i soldi e una pistola a Ensar ma viene sorpresa da Mualla. Per difendersi, Zelis punta l’arma contro di lei ma il proiettili finisce per ferire Ilknur che si è frapposta tra le due. Mentre Oylum cerca di salvarla praticandole un massaggio cardiaco, Zelis approfitta della confusione per fuggire. Azra riceve il pagamento pattuito e pubblica un articolo su Zelis, che crea un vero e proprio scandalo mediatico. Nel frattempo, Yesim si presenta davanti a Tarik annunciandogli che quel giorno sarà il suo primo ufficiale di lavoro nella nuova attività che ha avviato. La donna lo sfida apertamente proponendogli una scommessa: se l’attività fallirà entro un anno, si impegnerà a cancellare i video che lo ritraggono mentre uccide Korkmaz. Approfittando del ricovero di Ilknur, incosciente in ospedale, Tarik le ruba il telefono e cancella il video che avrebbe potuto incastrarlo.

Tradimento: Oltan e Selin fanno un accordo

Selin viene dimessa dall’ospedale ed è sconvolta per la perdita della figlia e per l’asportazione dell’utero. A questo punto, Oltan le promette di procurarle una bambina a patto che Tolga non venga mai informato della verità, coinvolgendo anche Serra in questo accordo clandestino. Selin e Tolga tornano a casa, mentre lui è ignaro di tutto e crede che la moglie sia ancora incinta della loro bambina. Oltan riuscirà a far fede alla sua promessa per salvare il matrimonio e Selin?

Anticipazioni Tradimento: Oylum rivela la verità a Mualla

Can cade dal letto mentre è con la nuova babysitter e viene portato in ospedale, dove la TAC esclude lesioni. Spinta da Kahraman e Nazan, Oylum accetta di partecipare a un incontro di famiglia a Diyarbakir ma non sa che la situazione sta per complicarsi. Durante la cerimonia, Celal mostra a Mualla un video in cui Oylum dialoga col sicario di Behram. La donna, incolpandola la nuora per la sorte del figlio, ordina di sequestrarla e portarla via ma Oylum la ferma rivelandole tutta la verità. Oylum, infatti, confessa a Mualla che fu Ozan a spingerla a incontrare l’assassino di Behram per poi fare il nome di Zelis come mandante.

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 su Canale 5.