Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 maggio 2025

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 15 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 maggio 2025 - Ridge non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. Il Forrester dichiarerà il suo intento di fare ogni cosa in suo potere per aiutare suo padre. Il Forrester rimprovererà Donna per non avergli detto nulla sulla malattia di Eric e la spronerà a combattere come intende fare lui. Lo stilista consulterà prima il dottor Colby, che non gli darà molte speranze, poi deciderà di contattare altri dottori, i migliori medici in circolazione, che potranno salvare il patriarca. Ridge non potrà mai e poi mai permettere che le cose vadano male senza combattere per cambiare l’infausto futuro che sta per colpire la sua famiglia… Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 15 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 15 maggio 2025 - Oylum, seppure titubante, ha accettato il suggerimento di Kahraman e Nazan, e si è recata a Diyarbakir per presenziare ad un evento di famiglia. Nel corso della cerimonia, tuttavia, Celal mostra a Mualla il video in cui si vede sua nuora in compagnia del sicario di Behram. Convinta che questa sia la prova che sia Oylum la mandante dell'omicidio di suo figlio, la signora ordina il suo rapimento: i suoi uomini dovranno caricarla su di un furgone per portarla in un luogo deserto. Sembra proprio che le cose si mettano molto male per la poverina... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 15 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 15 maggio 2025 - Nedret impone ad Ilyas di mantenere le distanze da Bedri, poi passa alle minacce. Uscendo, la donna s'imbatte in Cihan e gli dà lo stesso ordine. Intanto, Aslan aggredisce Ilkay fisicamente: vuole fargliela pagare per aver tramato alle sue spalle con Hulya per portargli via Devin. Quest'ultima interviene per far calmare Aslan, così, rimasti soli, parlano dei piccoli Zeynep e Kaya. Devin sostiene che sarà lei a fare le veci di Leyla nella battaglia per ottenere la custodia legale dei bambini contro Hulya; se vincerà, li prenderà e li porterà via con sé. Il biondo perde le staffe e si lascia sfuggire una frase che ferisce Devin. In un secondo momento, Aslan telefona a sua sorella per dirle che non può allontanare Zeynep e Kaya da lui... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 15 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 maggio 2025 - Curro farà una rivelazione sconvolgente a Manuel. Il giovane barone si troverà a rivelare a suo cugino che loro due sono fratelli. Il marchese rimarrà di stucco soprattutto quando scoprirà che il giovane è figlio di Don Alonso, quindi suo fratello. Intanto la duchessa Amalia, tornata alla tenuta, chiederà a Simona e Lope di aiutarla a creare un menu per una cena di gala. La donna rimarrà stupita dalla bravura del cuoco di sua figlia di è innamorata... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

