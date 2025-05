La Promessa Anticipazioni 15 maggio 2025: Curro rivela a Manuel di essere figlio di Don Alonso e che loro sono fratelli!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 15 maggio 2025 su Rete4 vedremo Curro rivelare a Manuel la verità sulla sua nascita. Il baronetto confesserà al marchese che loro due sono fratelli. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Curro farà una rivelazione sconvolgente a Manuel nella puntata de La Promessa in onda il 15 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il giovane barone si troverà a rivelare a suo cugino che loro due sono fratelli. Il marchese rimarrà di stucco soprattutto quando scoprirà che il giovane è figlio di Don Alonso, quindi suo fratello. Intanto la duchessa Amalia, tornata alla tenuta, chiederà a Simona e Lope di aiutarla a creare un menu per una cena di gala. La donna rimarrà stupita dalla bravura del cuoco di sua figlia di è innamorata.

La Promessa: Manuel rivela a Curro di voler sposare Jana

Manuel vuole la verità e giustizia sia per Pia sia per il povero Curro. Jana ha rivelato al suo innamorato che il baronetto è suo fratello e gli ha raccontato i terribili momenti vissuti prima di abbandonare per sempre la tenuta, sfuggendo alla furia degli assassini di sua madre. Il marchese ha preso a cuore la vicenda della sua innamorata e del suo fratellino e vorrebbe capire al più presto chi abbia voluto la morte di Dolores. Dopo aver cercato invano di parlare con Gregorio e tornato a casa ancora con l’idea di fermare il pericoloso ex maggiordomo, Manuel si fermerà a parlare con il cugino e gli rivelerà la sua intenzione di sposare Jana.

La Promessa Anticipazioni 15 maggio 2025: Curro confessa a Manuel che sono fratelli

Curro sarà felice per sua sorella ma dovrà fare anche lui una confessione sconvolgente al “cugino”. Il baronetto non potrà esimersi dal rivelare al marchese una verità che gli sta tenendo nascosta da tempo. Visto che Manuel ha deciso di dirgli tutto sui suoi progetti matrimoniali segreti, Curro gli dirà di essere figlio di Don Alonso e di essere quindi il suo fratellastro. Gli racconterà della relazione tra il loro padre e sua madre e gli rivelerà di avere avuto conferma di questo dallo stesso Alonso, che non è al corrente del loro legame. Per Manuel sarà uno shock vero e proprio. Il ragazzo non saprà se essere contento o essere deluso dal comportamento del suo papà ma capirà facilmente di dover essere solo tanto felice, visto il bel rapporto che lo unisce al suo fratellino.

La Promessa Anticipazioni: Amalia colpita dalla bravura di Lope

Amalia continuerà a circolare alla tenuta. La duchessa ha avuto il permesso da Cruz di avvalersi dell’aiuto dei suoi cuochi per scrivere un libro di ricette, dedicato alle prelibatezze della zona. La nobildonna ha ovviamente voluto trovare un pretesto per poter stare più vicina a sua figlia e ha potuto scoprire che Vera si è innamorata di Lope. Una scoperta che l’ha lasciata senza parole, molto perplessa e preoccupata. Per capire un po’ di più sul giovane che ha stregato il cuore di sua figlia, Amalia gli sta facendo sempre più domande e in una delle giornate che passerà al fianco del ragazzo e di Simona, nelle cucine, rimarrà molto colpita dalla bravura del ragazzo, che saprà fornirle delle belle idee per un menu per una cena di gala.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.