The Family Anticipazioni 15 maggio 2025: Aslan aggredisce Ilkay, poi ferisce Devin!

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 15 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Aslan assale Ilkay. Poco dopo, sempre furibondo, ha un'uscita infelice che ferisce i sentimenti di Devin...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 maggio 2025 alle 16:50, Nedret impone ad Ilyas di mantenere le distanze da Bedri, poi passa alle minacce. Uscendo, la donna s'imbatte in Cihan e gli dà lo stesso ordine. Intanto, Aslan aggredisce Ilkay fisicamente: vuole fargliela pagare per aver tramato alle sue spalle con Hulya per portargli via Devin. Quest'ultima interviene per far calmare Aslan, così, rimasti soli, parlano dei piccoli Zeynep e Kaya. Devin sostiene che sarà lei a fare le veci di Leyla nella battaglia per ottenere la custodia legale dei bambini contro Hulya; se vincerà, li prenderà e li porterà via con sé. Il biondo perde le staffe e si lascia sfuggire una frase che ferisce Devin. In un secondo momento, Aslan telefona a sua sorella per dirle che non può allontanare Zeynep e Kaya da lui...

The Family: Nedret minaccia Ilyas e Cihan...

Nedret si reca a casa di Ilyas, dove lui l'accoglie canticchiando una canzone romantica. La donna sembra emozionata, ma non ha la minima intenzione di darlo a vedere. Infatti, Nedret ci tiene subito a fargli capire quale sia il reale motivo che si cela dietro questa visita: vuole imporgli di lasciare in pace Bedri. Dato che Ilyas non pare aver capito quanto sia seria, la signora passa addirittura alle minacce. Dopodiché, Nedret se ne va, e s'imbatte in Cihan, al quale fa la stessa identica "raccomandazione": gli conviene stare alla larga da suo figlio, evitando così di farlo finire nei guai...

Aslan picchia Ilkay... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan ha ancora un conto in sospeso con Ilkay, ma ora sta per pareggiarlo. Il biondo raggiunge il nuovo studio di Devin, dove non si aspettava di certo di trovare lo psicologo. Aslan si fa subito minaccioso, poiché fortemente irritato dalla sua presenza e da ciò che ha fatto di recente: ha tramato con Hulya per portargli via sua moglie. La situazione precipita in un attimo: il protagonista inizia a picchiare Ilkay, che neanche prova a difendersi. Interviene prontamente Devin per placare l'animo di Aslan..

Aslan ferisce i sentimenti di Devin, nelle Anticipazioni della puntata del 15 maggio 2025 di The Family

Rimasti da soli, Aslan e Devin iniziano a parlare in modo piuttosto concitato. L'argomento è ancora una volta la custodia dei piccoli Zeynep e Kaya. Lui ci tiene a ribadire che lei sta commettendo il reato di sottrazione dei minori, mentre Devin lo informa che, come voluto da Leyla stessa, sta facendo le veci di quest'ultima; infatti, sarà lei a battersi con Hulya per ottenere l'affidamento esclusivo dei bambini, e che, quando lo otterrà, li porterà via con sé. Aslan, al pensiero di perdere sia Devin che Zeynep e Kaya, perde le staffe, e si lascia sfuggire una frase infelice che ferirà molto la consorte. Dopodiché, il malavitoso chiama la sorella per ricordarle che non è giusto togliergli i suoi adorati nipotini. Leyla, però, è pronta a tutto pur di evitare che la perfida madre possa crescere Zeynep e Kaya...

