Beautiful Anticipazioni Puntata del 15 maggio 2025: Ridge lo giura, salverà Eric!

Nella puntata di Beautiful in onda il 15 maggio 2025 vedremo che Ridge giurerà di salvare Eric costi quel che costi. Non permetterà alla malattia di suo padre di vincere senza combattere. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

Ridge non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. Nella puntata di Beautiful in onda il 15 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester dichiarerà il suo intento di fare ogni cosa in suo potere per aiutare suo padre. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester rimprovererà Donna per non avergli detto nulla sulla malattia di Eric e la spronerà a combattere come intende fare lui. Lo stilista consulterà prima il dottor Colby, che non gli darà molte speranze, poi deciderà di contattare altri dottori, i migliori medici in circolazione, che potranno salvare il patriarca. Ridge non potrà mai e poi mai permettere che le cose vadano male senza combattere per cambiare l’infausto futuro che sta per colpire la sua famiglia.

Beautiful Anticipazioni 15 maggio 2025: Ridge furioso contro Donna ma…

Eric è tornato alla Forrester e Ridge lo ha accolto con tutti gli onori. Il Forrester junior sa perfettamente della malattia del suo papà ma non ha alcuna intenzione di dirglielo, non prima di aver trovato una soluzione per salvarlo. Lo stilista è molto arrabbiato con Donna e la rimprovererà di non avergli detto nulla ma soprattutto di non essersi fidata di lui. La Logan non accetterà le accuse e confesserà di essere stata costantemente tentata di dire la verità alla famiglia ma di non aver avuto molto scelte. Se avesse raccontato tutto, Eric avrebbe perso la fiducia nei suoi confronti e si sarebbe allontanato da lei. Per questo motivo ha deciso di stargli accanto e di mantenere il suo segreto.

Beautiful: Ridge non getta la spugna

Ridge non si è rassegnato all’idea di perdere suo padre. Il Forrester vuole a ogni costo trovare un modo per salvare Eric ed è certo che con le loro conoscenze riusciranno a contattare un medico in grado di curarlo. Brooke sarà d’accordo con lui e prometterà di sostenerlo in questa ricerca. Intanto però i due si metteranno in contatto con il dottor Colby, al quale chiederanno di raccontare loro tutto. Il dottore non sarà per nulla positivo e ribadirà che quello che affligge il suo assistito è un male incurabile e spingerà Ridge a godere degli ultimi giorni con il suo papà, che lo lascerà molto presto.

Ridge non ci sta, salverà Eric! Ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

Ridge non ascolterà il dottor Colby, convinto che ci sia un’altra soluzione ai problemi che presto, secondo il medico, travolgeranno la famiglia. Il Forrester si metterà in contatto con altri specialisti, certo che almeno uno di loro gli sappia dare una risposta positiva. Purtroppo però si scontrerà con la dura realtà dei fatti. Nessuno dei medici anzi dei luminari con cui parlerà, sarà in grado di dargli le risposte che cerca e per lui sarà, purtroppo, un grande buco nell’acqua. Ma nulla sarà ancora perduto e presto qualcun altro si farà avanti per salvare Eric Forrester.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.