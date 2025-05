Tradimento Anticipazioni 15 maggio 2025: Mualla fa rapire Oylum!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 15 maggio 2025 su Canale 5: Mualla ordina il rapimento di Oylum, certa che quest'ultima si la mandante dell'omicidio di Behram...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 maggio 2025, alle 14:10, Oylum, incoraggiata da Kahraman e da Nazan, accetta di partecipare ad un incontro di famiglia a Diyarbakir. Nel corso di questa cerimonia, però, Celal fa vedere a Mualla un video in cui sua nuora s'incontra con il sicario di Behram. Fuori di sé dalla rabbia, la donna ordina il rapimento di Oylum!

Tradimento: Il piccolo Can cade dal letto...

Oylum ha vissuto attimi di puro terrore. Mentre era in compagnia della nuova babysitter, il piccolo Can è caduto. Infatti, la giovane si è distratta per un solo istante, ma è stato comunque sufficiente affinché il bambino facesse un capitombolo dal letto. Allora, Can è stato soccorso e portato subito in ospedale, dove i dottori lo hanno visitato e, poi, gli hanno fatto fare una TAC. Per fortuna, il bimbo non ha niente di serio: l'esame ha escluso che la caduta abbia causato delle lesioni...

Kahraman e Nazan danno un consiglio ad Oylum... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Oylum ha temuto il peggio, però, fortunatamente, ora può tirare un sospiro di sollievo: il suo adorato Can sta e starà bene. Anche se lo spavento è stato forte, la mora deve provare a rilassarsi. Pertanto, Kahraman e Nazan le danno un consiglio, sicuri che le farebbe bene distrarsi un po': dovrebbe prendere parte ad un incontro di famiglia a Diyarbakir. Oylum, che in realtà non si è mai sentita parte di questa famiglia, pur essendo sposata con Behram, alla fine darà loro ascolto... Peccato che qui la situazione degenererà.

Mualla ordina il rapimento di Oylum, nelle Anticipazioni della puntata del 15 maggio 2025 di Tradimento

Oylum, seppure titubante, ha accettato il suggerimento di Kahraman e Nazan, e si è recata a Diyarbakir per presenziare ad un evento di famiglia. Nel corso della cerimonia, tuttavia, Celal mostra a Mualla il video in cui si vede sua nuora in compagnia del sicario di Behram. Convinta che questa sia la prova che sia Oylum la mandante dell'omicidio di suo figlio, la signora ordina il suo rapimento: i suoi uomini dovranno caricarla su di un furgone per portarla in un luogo deserto. Sembra proprio che le cose si mettano molto male per la poverina...

