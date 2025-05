Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 14 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 maggio 2025 - Eric è pronto a tornare sul suo trono ma purtroppo, e lui lo sa, non durerà a lungo. Il Forrester senior sarà molto felice di riprendersi il suo posto in ufficio, dietro alla scrivania del comando da cui suo figlio Ridge lo ha quasi cacciato. Donna sarà contenta e in ansia allo stesso modo e spererà sempre più in un miracolo. Eric troverà il suo erede ad attenderlo alla Forrester Creations. Intanto RJ rivelerà a sua madre e a Katie di aver faticato a mantenere il segreto di suo nonno e più tardi cercherà consolazione in Luna, che lo spingerà a godersi i momenti che gli rimangono con il suo adorato nonnino e a fare tesoro di quelli passati con lui a disegnare per la sua iconica collezione… Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 14 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 14 maggio 2025 - Oylum ha temuto il peggio. Affidato alle cure della nuova baby sitter, il piccolo Can è caduto rovinosamente dal letto. Al momento del suo capitombolo sono seguiti attimi di puro terrore. La ragazza, terrorizzata al pensiero delle possibili conseguenze della caduta, si è recata immediatamente in ospedale con il bambino, che prima è stato visitato dai medici, e poi è stato sottoposto ad una TAC. Per fortuna, l'esame ha escluso la presenza di lesioni. Oylum, finalmente più serena, sta tentando di rilassarsi; a questo punto, convinti che le farebbe bene cambiare un po' aria, Kahraman e Nazan le suggeriscono di presenziare alla riunione di famiglia Dicleli che si terrà a breve a Diyarbakir. Seppur titubante, alla fina la giovane accetta...... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 14 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 14 maggio 2025 - Devin porta via con sé i piccoli Zeynep e Kaya. Quando lo scopre, Aslan le telefona per ricordarle che sta commettendo il reato di sottrazione di minori. D'altra parte, la rossa è determinata ad andare fino in fondo per il bene dei nipotini. In seguito, il protagonista organizza una colazione per tutta la famiglia, e spiega per quale ragioni consideri Ibrahim già morto. Un attimo dopo, Hulya parla con una dottoressa, che le spiega che l'uomo è in coma diabetico, ed i suoi organi interni sono seriamente compromessi. Come se non bastasse, la donna viene informata anche del fatto che Devin se ne ne è andata con Zeynep e Kaya. Per finire, Nedret si reca da Ilyas per parlargli. Lui l'accoglie canticchiando una canzone romantica... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 14 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 maggio 2025 - Manuel sarà imbrogliato da Don Gregorio. Il marchese si presenterà al mattatoio dove aveva fissato l’appuntamento con l’ex maggiordomo ma lui non si presenterà. Intanto Pelayo informerà Catalina di aver intenzione di fare un’intervista e di farsi fotografare insieme a lei. La marchesina accetterà di farlo solo per dare fastidio alla matrigna. Petra continuerà ad accudire Santos con molto affetto ma cercherà anche di farlo visitare da uno specialista, cosa che non ha potuto fare per Feliciano. La domestica non smetterà di tormentare Teresa e di accusarla di aver dimenticato troppo presto suo figlio... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

