La Promessa Anticipazioni 14 maggio 2025: Manuel sotto scacco. Don Gregorio lo inganna!

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 14 maggio 2025 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel si recherà all'appuntamento con Don Gregorio ma il maggiordomo non si presenterà!

La Promessa ci aspetta il 14 maggio 2025. Le anticipazioni dell’episodio della Soap in onda alle ore 19.35 su Rete4 ci rivelano che Manuel sarà imbrogliato da Don Gregorio. Il marchese si presenterà al mattatoio dove aveva fissato l’appuntamento con l’ex maggiordomo ma lui non si presenterà. Intanto Pelayo informerà Catalina di aver intenzione di fare un’intervista e di farsi fotografare insieme a lei. La marchesina accetterà di farlo solo per dare fastidio alla matrigna. Petra continuerà ad accudire Santos con molto affetto ma cercherà anche di farlo visitare da uno specialista, cosa che non ha potuto fare per Feliciano. La domestica non smetterà di tormentare Teresa e di accusarla di aver dimenticato troppo presto suo figlio.

La Promessa Anticipazioni 14 maggio 2025: Manuel ingannato da Don Gregorio

Manuel ha deciso di porre fine al regno di terrore di Don Gregorio ma per farlo deve affrontare il terribile criminale, faccia a faccia. Il ragazzo ha così deciso di mettersi in contatto con il terribile ex maggiordomo e di stabilire un incontro. Purtroppo però le cose non andranno come da lui sperato. Manuel si recherà al mattatoio, dove dovrebbe raggiungerlo Gregorio, ma dopo aver aspettato per lungo tempo, capirà di essere stato ingannato e che nessuno si presenterà davanti a lui. Non perderà però le speranze e deciderà di riprovarci; lascerà una lettera alla taverna fissando un nuovo appuntamento.

Catalina pronta a far infuriare Cruz nella puntata de La Promessa

Catalina e Pelayo sono soli contro tutti. Il loro amore ancora non è accettato dalla famiglia e sono in tanti che vorrebbero che il loro sogno d’amore fallisse. Nonostante questo i due sembrano più uniti che mai. Il conte è riuscito a riconquistare la fiducia di Simona, furiosa contro di lui per il male fatto alla sua dolce marchesina e continuerà a voler dimostrare di fare sul serio. Per questo accetterà di rilasciare un’intervista insieme alla sua fidanzata e di farsi fotografare con lei. Catalina, che non ama mettersi in mostra, accetterà questa proposta solo per dare fastidio alla sua matrigna, che si infurierà quando scoprirà questa novità.

La Promessa Anticipazioni: Petra non può abbandonare Santos

Santos è malato e Petra non riesce ad abbandonare il suo capezzale. La governante si è affezionata al ragazzo e forse persino troppo, tanto da considerarlo quasi un figlio per lei e da chiamarlo Feliciano. Questo atteggiamento ha fatto infuriare Don Ricardo, che le ha intimato di smetterla e di superare questa ossessione. Petra non ci riuscirà e sarà sempre più convinta di dover chiamare uno specialista per curare il valletto e insisterà tantissimo soprattutto perché non ha potuto farlo per il suo bambino. Petra non perderà occasione di insultare Teresa e di accusarla di aver dimenticato troppo presto il suo amore per Feliciano, sposandosi dopo troppo poco tempo dalla morte di quello che doveva essere il suo compagno di vita.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.