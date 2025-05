The Family Anticipazioni 14 maggio 2025: Nedret ed Ilyas si rivedono. Come andrà l'incontro tra gli ex amanti?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 14 maggio 2025 su Canale 5: Nedret si sta recando a casa del suo ex amante, Ilyas...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono incredibili. Nell'episodio in onda il 14 maggio 2025 alle 16:50, Devin porta via con sé i piccoli Zeynep e Kaya. Quando lo scopre, Aslan le telefona per ricordarle che sta commettendo il reato di sottrazione di minori. D'altra parte, la rossa è determinata ad andare fino in fondo per il bene dei nipotini. In seguito, il protagonista organizza una colazione per tutta la famiglia, e spiega per quale ragioni consideri Ibrahim già morto. Un attimo dopo, Hulya parla con una dottoressa, che le spiega che l'uomo è in coma diabetico, ed i suoi organi interni sono seriamente compromessi. Come se non bastasse, la donna viene informata anche del fatto che Devin se ne ne è andata con Zeynep e Kaya. Per finire, Nedret si reca da Ilyas per parlargli. Lui l'accoglie canticchiando una canzone romantica...

The Family: Devin porta via i nipotini...

I piccoli Zeynep e Kaya si svegliano nel cuore della notte con gli incubi: sono ancora sconvolti dalla scena a cui hanno appena assistito, ossia Ibrahim steso a terra agonizzante. Devin accorre da loro per tranquillizzarli, assicurando ad entrambi che andrà tutto bene; allora, la bambina supplica la zia di portarli via da quella casa, in cui hanno paura di restare. Devin non se lo fa ripetere due volte, e si mette immediatamente a preparare i bagagli dei nipotini. La rossa porta Zeynep e Kaya nell'appartamento che condivide con Yagmur, la quale, però, ha il timore che in questo modo Devin possa finire in grossi guai...

Aslan chiama Devin furioso... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan viene a sapere che cosa ha fatto Devin, e, sconcertato, si affretta a telefonarle. Il biondo ci tiene a far capire alla moglie che si sta mettendo nei guai: dato che Zeynep e Kaya non sono i suoi figli, e lei non è neanche la loro tutrice legale, sta commettendo il reato di sottrazione di minore. La ragazza è ben consapevole di tutto, ma dimostra che non gliene importa nulla, poiché è determinata ad andare fino in fondo per il bene di Zeynep e Kaya.

Nedret ed Ilyas si rivedono dopo anni, nelle Anticipazioni della puntata del 14 maggio 2025 di The Family

Aslan organizza una colazione in ospedale per trascorrere del tempo insieme ai suoi cari, ai quali ha qualcosa di molto importante da comunicare. Il protagonista dichiara che, dal suo punto di vista, Ibrahim è già morto. Infatti, quest'ultimo ha dato ampiamente prova di essere un traditore, quindi Aslan non può più considerarlo un membro della loro famiglia. Poco dopo, Hulya ha un colloquio con una dottoressa, che le spiega che, purtroppo, non si mette bene per Ibrahim: è in coma diabetico, ed i suoi organi interni sono compromessi; dunque, non è possibile dire quando e se si risveglierà. Poi, la signora viene anche informata del fatto che Devin ha portato via con sé i suoi nipotini. Al contempo, Nedret si reca a casa di Ilyas, che l'accoglie canticchiando una canzone romantica. La donna, però, non è lì per una visita di piacere, anzi: sta per minacciarlo.

