Tradimento Anticipazioni 14 maggio 2025: Guzide incontra il presunto figlio biologico!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 14 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che finalmente Guzide può incontrare il presunto figlio biologico, Hakan...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il14 maggio 2025 alle 14:10, Guzide parte per Ankara insieme a Sezai, e qui incontra finalmente Hakan, il giovane che potrebbe essere il figlio biologico. Intanto, Oylum, su incoraggiamento di Kahraman e Nazan, accetta malvolentieri di partecipare alla riunione di famiglia Dicleli fuori città...

Tradimento: Sezai ha trovato il figlio di Guzide!

Sezai si è dedicato anima e corpo alle ricerche del figlio biologico di Guzide e Tarik, determinato a permettere all'amata di ricongiungersi con quel bambino che le era stato strappato alla nascita. Infatti, anni fa, qualcuno deve aver scambiato il figlioletto di Guzide appena nato con la piccola Oylum. Benché la donna abbia messo in chiaro che avrebbe continuato a considerare la mora sua figlia, non ha mai fatto mistero di avere il forte desiderio di rintracciare il sangue del suo sangue...

Guzide incontra il figlio ritrovato... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Sezai ha consegnato un fascicolo su di un ragazzo a Guzide, e le ha assicurato che, con alte probabilità, si tratta proprio del figlio biologico. Poi, l'uomo si è offerto di accompagnarla ad Ankara, dove avrebbe potuto incontrare finalmente questo giovane di nome Hakan, e la giudice ha accettato. Adesso, Guzide, in compagnia di Sezai, raggiunge la destinazione, e si prepara a fare la conoscenza del suo presunto secondogenito. Come andrà questo incontro? Anticipazioni rivelano che la donna sta per ricevere una brutta sorpresa...

Oylum in partenza, nelle Anticipazioni della puntata del 14 maggio 2025 di Tradimento

Oylum ha temuto il peggio. Affidato alle cure della nuova baby sitter, il piccolo Can è caduto rovinosamente dal letto. Al momento del suo capitombolo sono seguiti attimi di puro terrore. La ragazza, terrorizzata al pensiero delle possibili conseguenze della caduta, si è recata immediatamente in ospedale con il bambino, che prima è stato visitato dai medici, e poi è stato sottoposto ad una TAC. Per fortuna, l'esame ha escluso la presenza di lesioni. Oylum, finalmente più serena, sta tentando di rilassarsi; a questo punto, convinti che le farebbe bene cambiare un po' aria, Kahraman e Nazan le suggeriscono di presenziare alla riunione di famiglia Dicleli che si terrà a breve a Diyarbakir. Seppur titubante, alla fina la giovane accetta...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dall'11 al 17 maggio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.