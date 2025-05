Beautiful Anticipazioni Puntata del 14 maggio 2025: Eric torna alla guida della Forrester ma non durerà a lungo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 14 maggio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Eric torna sul suo trono e Ridge lo accoglie a braccia aperte.

Eric è pronto a tornare sul suo trono ma purtroppo, e lui lo sa, non durerà a lungo. Le anticipazioni ci rivelano che nella puntata di Beautiful in onda il 14 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester senior sarà molto felice di riprendersi il suo posto in ufficio, dietro alla scrivania del comando da cui suo figlio Ridge lo ha quasi cacciato. Donna sarà contenta e in ansia allo stesso modo e spererà sempre più in un miracolo. Eric troverà il suo erede ad attenderlo alla Forrester Creations. Intanto RJ rivelerà a sua madre e a Katie di aver faticato a mantenere il segreto di suo nonno e più tardi cercherà consolazione in Luna, che lo spingerà a godersi i momenti che gli rimangono con il suo adorato nonnino e a fare tesoro di quelli passati con lui a disegnare per la sua iconica collezione.

Beautiful Anticipazioni 14 maggio 2025: Eric torna sul suo trono ma non sarà per molto

Ridge ha rinunciato a tutto e lo ha fatto con il preciso intento di veder sorridere suo padre. Il Forrester ha finto di aver perso la sfida e che la collezione di Eric Forrester abbia sbaragliato la sua. Brooke e RJ sono rimasti molto colpiti da questa grande coccola che lo stilista ha riservato al suo papà e sono molto orgogliosi di come Ridge si stia comportando. Eric sarà invece molto felice di tornare in azienda, a occupare il “suo trono” o meglio il suo posto d’onore nell’ufficio principale della maison, dietro alla scrivania del comando. Nonostante sappia che questo durerà poco, il patriarca non sta più nella pelle ed entrerà trionfante nella stanza che un tempo divideva con Stephanie.

Beautiful: Ridge accoglie Eric con tutti gli onori

Eric rientrerà nel suo ufficio trionfante e Donna seguirà passo passo questo grande traguardo del compagno. La Logan sarà spaventata di come possano andare le cose ma cercherà di non perdere il sorriso, non ora che il suo amato ha bisogno del suo sostegno e dei suoi abbracci per festeggiare questa grande vittoria. Ridge l’aiuterà in questo. Lo stilista accoglierà suo padre in ufficio con tutti gli onori e gli dirà di essere contento del suo ritorno. Il patriarca si scioglierà e ribadirà al suo erede di essere molto soddisfatto del lavoro da lui svolto e di essere certo che saprà sostituirlo in modo perfetto quando non sarà più in vita… e la cosa capiterà molto presto. Eric non vorrà ancora dire nulla e penserà che nessuno, a parte Donna, Katie e RJ, sappia delle sue condizioni di salute.

Luna consola RJ nella puntata di Beautiful

RJ sarà sollevato dal peso del segreto di suo nonno. Il ragazzo rivelerà a sua madre Brooke e a sua zia Katie di aver faticato a non dire nulla ma di averlo fatto per amore del suo nonnino. Più tardi il ragazzo si lascerà andare a una confessione struggente con Luna, alla quale rivelerà di sentirsi sopraffatto dalle emozioni e di non voler salutare Eric. La Nozawa lo spingerà a non abbattersi e a godere degli ultimi momenti che gli rimangono con il Forrester senior ma soprattutto a fare tesoro del tempo passato in sua compagnia, a disegnare la sua collezione, che sarà un’icona per sempre.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.