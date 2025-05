Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 13 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 maggio 2025 - Steffy è determinata a far capire a Sheila che non deve neanche avvicinarsi a Finn e alla loro famiglia. La Forrester tirerà fuori le unghie e i pugni. Furiosa contro la Carter, colpevole di non aver lasciato la città e di essersi invece fidanzata con Deacon, la ragazza deciderà di raggiungere l’odiata suocera a casa dello Sharpe e chiarire una volta per tutte la sua posizione. E lo scontro tra le due donne riserverà un colpo di scena inaspettato. La figlia di Ridge, senza pensarci due volte, sferrerà un pugno in pieno viso della sua nemica numero 1… Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 13 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 13 maggio 2025 - Umit si apre con Ozan, confidandogli quanto sia triste per l'ennesimo rifiuto per il visto in Svezia. Intanto, Tolga sta facendo ritorno a casa dal suo viaggio in Corea. Quest'ultimo, però, non sa che che, in sua assenza, Selin ha perduto la bambina, e che non può più avere figli. La rossa, con la complicità di Oltan e Serra, gli sta mentendo spudoratamente.. Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 13 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 13 maggio 2025 - Devin pensa che ci sia Aslan dietro al malore improvviso di Ibrahim, ma in verità c'è lo zampino di Serap. Tuttavia, il biondo sapeva che l'avvocatessa aveva scambiato le siringhe per uccidere lo zio, e non ha fatto niente per impedire ad Ibrahim di farsi l'iniezione. Mentre Ibrahim viene ricoverato d'urgenza in ospedale, Aslan raggiunge Cihan e Serap per mostrare a quest'ultima la foto che la incriminerebbe per il tentato omicidio dello zio. Aslan è pronto a consegnare la prova alla polizia, se Serap non convincerà Melek a cambiare la sua deposizione affinché Leyla venga scarcerata. A questo punto, Cihan si schiera dalla parte di sua sorella, quindi informa l'amata che stavolta sarà da sola... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 13 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 maggio 2025 - vedremo Curro sempre più nei guai con Julia. È ormai chiaro che la nuova arrivata alla tenuta abbia qualcosa da nascondere e che possa avercela proprio con il baronetto che incautamente si scuserà con lei per come si è comportato. La giovane passerà molto presto all’attacco, dimostrando chi è veramente. Intanto Marcelo prenderà il posto di Santos come valletto di Curro. Il ragazzo non si dimostrerà all’altezza e combinerà dei disastri mentre la duchessa continuerà a fare domande a Lope, lasciando Vera sempre più preoccupata. Jana rivelerà a Pia di aver deciso di sposare Manuel e che le loro nozze verranno celebrate di nascosto... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

