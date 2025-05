The Family Anticipazioni 13 maggio 2025: Serap ricattata da Aslan ed abbandonata da Cihan!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 maggio 2025 alle 16:50, Devin pensa che ci sia Aslan dietro al malore improvviso di Ibrahim, ma in verità c'è lo zampino di Serap. Tuttavia, il biondo sapeva che l'avvocatessa aveva scambiato le siringhe per uccidere lo zio, e non ha fatto niente per impedire ad Ibrahim di farsi l'iniezione. Mentre Ibrahim viene ricoverato d'urgenza in ospedale, Aslan raggiunge Cihan e Serap per mostrare a quest'ultima la foto che la incriminerebbe per il tentato omicidio dello zio. Aslan è pronto a consegnare la prova alla polizia, se Serap non convincerà Melek a cambiare la sua deposizione affinché Leyla venga scarcerata. A questo punto, Cihan si schiera dalla parte di sua sorella, quindi informa l'amata che stavolta sarà da sola...

The Family: Ibrahim accusa un malore...

Nel corso della cena organizzata da Aslan, Ibrahim accusa improvvisamente un malore: si accascia a terra con una crisi respiratoria in corso. Mentre tutti gli astanti gli stanno prestando soccorso, Devin lancia un'occhiataccia al marito, convinta che ci sia il suo zampino. In effetti, sembra proprio che Aslan abbia architettato tutto, ma, alle volte, le apparenze ingannano: se è vero che lui fosse al corrente di ciò che stava per accadere e non ha mosso un dito per evitarlo, è altrettanto vero che è stato qualcun altro a pianificare il tentato omicidio...

Serap ha provato ad uccidere Ibrahim... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Già, dietro il tentato omicidio ai danni di Ibrahim non c'è Aslan, bensì Serap. Quest'ultima nutre un odio profondo nei confronti di tutti i membri della famiglia Soykan, e nello specifico nei confronti dello zio di Aslan. A quanto pare, tra di loro ci sono degli inquietanti trascorsi, tanto che, quando si è imbattuta in Ibrahim - e non se lo aspettava -, Serap si è irrigidita: chiaramente, il suo trauma è legato a lui. Ed infatti, ora che sa che la vita di Ibrahim è appesa un filo a causa sua, l'avvocatessa sprizza gioia da tutti i pori.

Aslan ricatta Serap, nelle Anticipazioni della puntata del 13 maggio 2025 di The Family

Serap sta assaporando il gusto della vendetta, e di un gelato, in compagnia di Cihan. Li raggiunge Aslan, il quale ha qualcosa da mostrare alla mora: una foto in cui è ritratta nel momento esatto in cui ha scambiato le siringhe, in modo tale che Ibrahim andasse in coma diabetico non appena si fosse fatto l'iniezione dell'insulina. Serap non si scompone mentre Aslan la ricatta, dicendole che, se non spingerà Melek a cambiare la sua deposizione in modo tale che Leyla venga scarcerata, lui consegnerà la prova di cui è in possesso alle autorità. Quando Aslan si allontana, Cihan fa sapere all'amata che stavolta si vede costretto a lasciarla sola, poiché intenzionato a schierarsi dalla parte di sua sorella...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.