Tradimento Anticipazioni 13 maggio 2025: Tolga cade nella trappola tesagli da Oltan e Selin...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 maggio 2025, alle 14:10, Umit si apre con Ozan, confidandogli quanto sia triste per l'ennesimo rifiuto per il visto in Svezia. Intanto, Tolga sta facendo ritorno a casa dal suo viaggio in Corea. Quest'ultimo, però, non sa che che, in sua assenza, Selin ha perduto la bambina, e che non può più avere figli. La rossa, con la complicità di Oltan e Serra, gli sta mentendo spudoratamente...

Tradimento: Il grande dolore di Umit...

Umit è di pessimo umore. L'uomo, bisognoso di sfogarsi con qualcuno di fidato, si sta aprendo con Ozan, esprimendo tutta la sua frustrazione. Umit confida al nipote di essere molto triste perché ha ricevuto l'ennesimo rifiuto per il visto in Svezia, dove vive la sua figlioletta. Umit, che sente terribilmente la mancanza della sua bambina, riuscirà mai a ricongiungersi con lei? Purtroppo, più tempo passa e più le speranze del fratello di Guzide di realizzare il suo desiderio si affievoliscono...

Selin abortisce... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Non sentendo la bambina muoversi, Selin ha iniziato ad allarmarsi. Avendo una brutta sensazione, la rossa ha subito chiamato Oltan per chiedergli di accompagnarla in ospedale, dove si sarebbe fatta visitare da un dottore. Qui, però, ad attenderla c'era una terribile notizia: la creatura che porta in grembo, purtroppo, non ce l'aveva fatta. Selin, disperata, si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento di raschiamento, durante il quale, come se non bastasse, il chirurgo si è visto costretto a rimuoverle l'utero...

Tolga cade in trappola, nelle Anticipazioni della puntata del 13 maggio 2025 di Tradimento

Selin è distrutta: non soltanto ha perso la sua bambina, ma ha anche scoperto che non potrà più coronare il sogno di diventare madre. Tuttavia, Oltan le ha assicurato che avrebbe trovato una soluzione; lei avrebbe semplicemente dovuto mentire a Tolga, continuando a simulare la gravidanza. Ora, il giovane, ignaro di tutto ciò che è successo in sua assenza, sta facendo ritorno a casa dal suo viaggio in Corea. Tolga non ha idea di quello che è accaduto, e nessuna delle persone che ne è al corrente - ossia Selin, Oltan e Serra - è intenzionata a rivelarglielo...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.