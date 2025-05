La Promessa Anticipazioni 13 maggio 2025: Curro rischia grosso. Julia lo tiene in pugno?

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 13 maggio 2025 su Rete4 vedremo che Curro si scuserà con Julia. ma finirà per pentirsene molto presto. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda il 13 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, vedremo Curro sempre più nei guai con Julia. È ormai chiaro che la nuova arrivata alla tenuta abbia qualcosa da nascondere e che possa avercela proprio con il baronetto che, come ci rivelano le anticipazioni dell’episodio della Soap, incautamente si scuserà con lei per come si è comportato. La giovane passerà molto presto all’attacco, dimostrando chi è veramente. Intanto Marcelo prenderà il posto di Santos come valletto di Curro. Il ragazzo non si dimostrerà all’altezza e combinerà dei disastri mentre la duchessa continuerà a fare domande a Lope, lasciando Vera sempre più preoccupata. Jana rivelerà a Pia di aver deciso di sposare Manuel e che le loro nozze verranno celebrate di nascosto.

La Promessa Anticipazioni 13 maggio 2025: Curro ancora più nei guai con Julia!

Curro ha tenuto d’occhio Julia ma la ragazza si è dimostrata molto utile alla famiglia de Lujàn. Ha infatti restaurato perfettamente il dipinto della prima moglie di Don Alonso, rendendo il marchese molto felice. È riuscita quindi a giustificare la sua presenza alla tenuta e ha avuto un comportamento esemplare davanti a tutti. Curro sarà costretto a scusarsi per aver dubitato di lei ma questa si rivelerà una mossa incauta. Sì perché la ragazza dimostrerà molto presto la sua vera natura e il vero motivo per cui è arrivata a casa di Martina. Per il baronetto sarà un vero shock.

Marcelo combina sempre più guai, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Santos si è ammalato e Petra e Don Ricardo, nonostante non riescano ad andare d’accordo tra loro, stanno facendo di tutto per rimetterlo in piedi. Il lavoro del ragazzo verrà momentaneamente affidato a Marcelo. Il marito di Teresa prenderà il posto del suo collega come valletto personale di Curro ma, non abituato a svolgere certe mansioni, finirà per fare guai. Marcelo rischierà di mettersi in una situazione molto scomoda. È stato già avvertito sia da Don Romulo che da Teresa, che lo hanno spronato a non fare più mosse false ma purtroppo lui si rivelerà incapace di svolgere questo tipo di lavoro.

La Promessa Anticipazioni: Jana rivela a Pia di essere pronta al matrimonio

Pia è già al corrente dell’amore tra Jana e Manuel e ha dato loro la sua benedizione. La governante è molto felice per la sua amica e vorrebbe davvero che fosse felice. Jana approfitterà di un momento da sole con lei per rivelarle i suoi prossimi progetti. Le dirà di essere ormai prossima alle nozze con il marchese e di essere molto emozionata. La informerà anche che il matrimonio avverrà in segreto affinché i marchesi non possano mettere loro i bastoni tra le ruote. Pia la inviterà alla prudenza ma sarà entusiasta di questa bella e romantica novità. Intanto la duchessa approfitterà della sua presenza in cucina per interrogare Lope, dopo aver saputo dell'amore tra il ragazzo e sua figlia. Vera spererà che sua madre non metta in difficoltà il suo amato cuoco.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 18 maggio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.