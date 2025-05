Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 maggio 2025: Sheila a terra, ko. Steffy le dà un pugno in faccia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 13 maggio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Steffy chiarirà a Sheila di voler combattere per tenerla lontana dalla sua famiglia. Per chiarire maggiormente il suo intento sferrerà un pugno in pieno viso alla Carter.

Steffy è determinata a far capire a Sheila che non deve neanche avvicinarsi a Finn e alla loro famiglia. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la Forrester tirerà fuori le unghie e i pugni nella puntata della Soap in onda il 13 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5. Furiosa contro la Carter, colpevole di non aver lasciato la città e di essersi invece fidanzata con Deacon, la ragazza deciderà di raggiungere l’odiata suocera a casa dello Sharpe e chiarire una volta per tutte la sua posizione. E lo scontro tra le due donne riserverà un colpo di scena inaspettato. La figlia di Ridge, senza pensarci due volte, sferrerà un pugno in pieno viso della sua nemica numero 1.

Beautiful Anticipazioni: Steffy è tornata per combattere

Steffy è tornata a casa senza preavviso. La ragazza non ha avvertito suo marito e si è presentata sull’uscio della sua dimora con bagagli e bambini, decisa a rimanere. La ragazza ha spiegato al suo consorte di aver deciso di non fuggire mai più e di voler affrontare, una volta per tutte, le sue paure. La giovane ha rivelato a Finn di aver saputo da Liam che Sheila si è fidanzata con Deacon e di aver capito di non poter rimanere in Europa. La Carter deve essere fermata e forse solo lei potrà farlo. Sì perché nessuno più di Steffy vuole la rossa lontana dalla sua famiglia, nemmeno Hope. Il dottore è stato molto contento di rivedere la sua amata moglie e anche molto orgoglioso del fatto che abbia deciso di combattere per lui e per la loro serenità; per questo accetterà di accompagnarla a casa di Deacon, dove ci sarà una violenta resa dei conti.

Beautiful: Deacon cerca di calmare Steffy ma…

Steffy e Finn si presenteranno a casa di Deacon per chiarire una volta per tutte le cose come stanno. Il ritorno della Forrester infastidirà Sheila, che sino a ora aveva pensato che con la Forrester fuori dai giochi, per lei fosse più semplice ricostruire un rapporto con suo figlio. Ora però le cose torneranno a complicarsi e molto. La figlia di Ridge rivelerà di non voler nemmeno più sentire il nome della rossa e ora che lei è fidanzata con lo Sharpe, nemmeno quello del padre di Hope. Deacon tenterà di calmarla e cercherà di rassicurarla. Le dirà di voler fare di tutto per impedire alla sua amata di combinare guai ma purtroppo per lui Steffy non potrà crederci e per dimostrare di avere le idee molto chiare in proposito e di non voler in nessun modo abbassare la testa, darà una dimostrazione pratica dei suoi intenti: darà un pugno a Sheila!

Steffy dà un pugno a Sheila nella puntata di Beautiful

Steffy ha intenzione di lottare per tenere la sua famiglia al sicuro. Sheila non l’avrà vinta ma soprattutto stavolta lei non si lascerà condizionare dalla paura. La Forrester è scappata una volta ma non lo farà più; non permetterà al terrore di condizionarla e di non permetterle di combattere contro chiunque si metterà contro di lei. Per questo vorrà dimostrare alla Carter di fare sul serio e le darà un pugno in pieno viso, creandole un bell'occhio nero. Sarà una scena che lascerà Finn e Deacon senza parole e costringerà il medico a portare via sua moglie, prima che la situazione degeneri. Una volta a casa non potrà però che dimostrarle di essere orgoglioso di lei e del coraggio che ha avuto nel mettersi contro una criminale senza scrupoli.

