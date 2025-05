Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 9 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 maggio 2025 - la vittoria di Ridge sarà molto amara per tutti, soprattutto per il Forrester. Carter si congratulerà con il suo amico per aver conquistato il pubblico ma lo stilista non potrà gioire di tutto questo perché raggiunto dalla notizia più brutta della sua vita. Brooke e RJ lo informeranno delle condizioni di salute di Eric e gli riveleranno che suo padre ha poco tempo da vivere. Quando il patriarca arriverà nell’ufficio principale della Forrester Creations per scoprire i risultati della sfilata, suo figlio deciderà di fare un gesto inaspettato ma molto commovente, ovvero fingere di aver perso la guerra e di essere stato battuto dal suo papà, il migliore. Il compagno di Donna ne sarà felice e si lascerà andare all’emozione. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa accadrà nell’episodio della Soap... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 9 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 9 maggio 2025 - Nizamettin, un uomo con cui Ilknur ha dei debiti legati agli affari del petrolio, raggiunge casa di Mualla per attaccare e screditare la madre di Zelis. La madre di Behram, però, prende le difese di Ilknur. Intanto, a causa di un errore nella prenotazione, Guzide e Sezai devono condividere la stessa stanza d'hotel. Nel corso di una cena romantica, l'uomo regala alla giudice una collana che rappresenta la stella Sirio, simbolo del suo amore. Come reagirà Guzide? Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 9 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 9 maggio 2025 - Devin porta i piccoli Zeynep e Kaya a casa sua, ed Aslan le telefona per ricordarle che ha commesso un reato: non sono bambini suoi, quindi si tratta di sottrazione di minori. Tuttavia, la rossa è determinata ad andare fino in fondo con grande coraggio. Dopodiché, il protagonista organizza una colazione per tutta la famiglia, e sottolinea di considerare suo zio già morto. In seguito, Hulya parla con una dottoressa, che le spiega che Ibrahim è in coma diabetico, ed i suoi organi interni sono seriamente compromessi. Poi, la donna viene informata che Devin se ne ne è andata con Zeynep e Kaya... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 9 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 maggio 2025 - le parole di Jana hanno scatenato Manuel, che cercherà di scoprire tutta la verità su quanto successo in passato nella tenuta. Il ragazzo non riuscirà a scusare suo nonno per quello che ha fatto e cercherà di rintracciare Don Gregorio, che molto probabilmente potrebbe essergli utile per capire tutto quello che è accaduto quando ancora era un bambino. Amalia scoprirà l’amore tra Vera e Lope e ne rimarrà spiazzata. La cameriera dopo un commovente e chiarificatore incontro con la madre, rinnoverà il suo affetto per il cuoco. Teresa sarà sempre più determinata a proteggere Marcelo; la ragazza lo spingerà a continuare a lavorare e a trovare un posto nella tenuta nonostante i suoi continui errori... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

