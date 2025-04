Tradimento Anticipazioni Puntate dal 4 al 10 maggio 2025: Selin tenta il suicidio

Anticipazioni TV

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 4 al 10 maggio 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dal 4 al 10 maggio 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana. Le trame potrebbero subire variazioni a causa della morte del Papa.

Tradimento: Le Anticipazioni degli episodi dal 4 al 10 maggio 2025

Anticipazioni Tradimento: Ipek pronta a distruggere Guzide

Ipek acquista una lussuosa auto utilizzando i soldi ricavati dalla vendita di una proprietà ad Avanos, lasciatale in eredità dal padre e si gode il nuovo acquisto con Serra e Azra. Il pensiero del male che Guzide le ha causato non le dà pace e così, insieme alle amiche, inizia a pianificare una vendetta. Dopo aver finto di essersi scordata di aver preso già un impegno il giorno della cena organizzata dalla giudice, Ipek lancia un’accusa pesante a Guzide che ritiene responsabile della morte di sua madre. Numan, notando il turbamento di Guzide, prova a parlare con Sezai dei problemi con Ipek, ma lui rifiuta di crederci. Nel frattempo, Ipek, Azra e Serra mettono in atto un piano per rovinare la reputazione di Guzide con l’aiuto di Bilal, un attore amico di Serra. Il ragazzo si presenta nello studio di Guzide sotto falso nome e le racconta di essere coinvolto in una causa legata a una grossa eredità, legata tuttavia ad una pesante tangente richiesta da giudice e cancelliere. Tutta la conversazione viene registrata e, con l’aiuto di un tecnico del suono, viene manipolata facendola sembrare una richiesta di tangente da parte di Guzide. Una volta ottenuto il materiale, la registrazione viene consegnata da Azra al suo amico giornalista Rustu con l’obiettivo di creare uno scandalo mediatico e distruggere Guzide. Mentre Ipek viene assunta da Oltan, Sezai le regala una nuova auto ma non trova il coraggio di dirgli che ne aveva già acquistata una molto più costosa.

Tradimento Anticipazioni: Kahraman bacia Oylum

Mualla si reca a casa di Guzide, temendo che lei e Oylum abbiano portato via nipotino Can e chiama anche Kahraman, furiosa più che mai. Si scopre però che Oylum era semplicemente andata in ospedale per far visitare il figlio, preoccupata da una brutta influenza. Scoppia inevitabilmente uno scontro tra Oylum e Mualla, i cui rapporti sono tesi. Mentre Selin confessa a Oylum di essere incinta, lei insieme a Nazan e Kahraman portano Can a mangiare all’aperto. In quel momento, Tolga li vede e provoca una rissa con Kahraman, ripresa da una passante con il cellulare e il video diventa virale sui siti di gossip. Venuta a conoscenza dell’accaduto, Mualla prende una decisione drastica ovvero fa allontanare Oylum e affida Can a Ensar e alle guardie ma, dopo aver visto il video si decide a far riavvicinare la nuora, anche grazie all’aiuto di Kahraman. Nonostante cerca di resistere e non cedere ai propri sentimenti, alla fine Kahraman bacia Oylum, che rimane particolarmente sconvolta. Durante una cena con Guzide, Kahraman si presenta con Oylum e Can e arriva anche Tolga che, vedendo quella scena così naturale, resta turbato.

Tradimento: Selin tenta il suicido

Durante una cena con suo padre, sua moglie e sua cognata, Tolga si mostra profondamente deluso da Selin che gli ha mentito sulla questione dei contraccettivi. Mentre Selin confida a Oylum di essere incinta, per allontanarla dal marito, Tolga confessa alla moglie di essere ancora innamorato di Oylum e prende la decisione di lasciarla. Sconvolta, Selin tenta il suicidio ma viene salvata da Serra, che la porta in ospedale. Mentre Oltan di infuria con il figlio per l’accaduto, Tolga e Selin si riconciliano e scoprono che il bambino che aspettano è una femmina.

Anticipazioni Tradimento: sospiro di sollievo per Guzide

Guzide e Tarik rintracciano Ozcan per effettuare un test del DNA e scoprire se è realmente loro figlio. Il ragazzo però si dimostra interessato solo al denaro e rifiuta di sottoporsi al test senza un compenso. Pe fortuna i risultati del laboratorio dimostrano che Ozcan Gurcelik non è figlio di Guzide e Tarik. Nel frattempo Sezai e Guzide partono per Dereköy. mentre Tarik è sempre più ostile a Yesim e, per dimostrare il suo disprezzo, va a cena con Oyku, Zelis e Ozan, lasciandola sola a casa.

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 su Canale 5.