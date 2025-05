Tradimento Anticipazioni 9 maggio 2025: Sezai lascia Guzide senza parole! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 9 maggio 2025 su Canale 5: Sezai lascia Guzide di stucco facendole un incredibile regalo...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 maggio 2025, alle 14:10, Nizamettin, un uomo con cui Ilknur ha dei debiti legati agli affari del petrolio, raggiunge casa di Mualla per attaccare e screditare la madre di Zelis. La madre di Behram, però, prende le difese di Ilknur. Intanto, a causa di un errore nella prenotazione, Guzide e Sezai devono condividere la stessa stanza d'hotel. Nel corso di una cena romantica, l'uomo regala alla giudice una collana che rappresenta la stella Sirio, simbolo del suo amore. Come reagirà Guzide?

Tradimento: Ilknur nei guai fino al collo...

Guai in vista per Ilknur. Quest'ultima ha contratto dei debiti legati agli affari del petrolio con un uomo tutt'altro che tranquillo, ossia Nizamettin, ed ora lui è pronto ad andare a prenderla di petto. Nizamettin si presenta a casa di Mualla per un duro faccia a faccia con Ilknur, ed infatti, senza troppi giri di parole, si scaglia contro di lei per screditarla pubblicamente. A questo punto, la madre di Behram interviene prontamente per prendere le difese della sua ospite. Ma siamo sicuri che sarà finita qui? Il losco individuo non sembra qualcuno che si lasci intimorire, né tantomeno che abbandoni facilmente ai suoi propositi...

Guzide sconvolta dalle accuse di Ipek... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Guzide è ancora piuttosto scossa per ciò che è accaduto nei giorni scorsi tra lei ed Ipek. Nel corso di una cena, la giovane ha preso la donna in disparte per puntarle il dito contro: l'ha accusata apertamente di essere la responsabile della tragica morte di sua madre, la quale si è tolta la vita perché il marito, Sezai, ha sempre amato un'altra, appunto Guzide. Quest'ultima è ferita dalle sue parole, ma al tempo stesso ha trovato una giustificazione al suo comportamento: ha sofferto molto per la precoce perdita della mamma...

Sezai sorprende Guzide, nelle Anticipazioni della puntata del 9 maggio 2025 di Tradimento

Guzide e Sezai sono partiti insieme, ed ora hanno raggiunto Derekoy. Qui, scoprono che, a causa di un errore nella prenotazione, non ci sono due stanze disponibili; dunque, la giudice e l'avvocato non hanno altra scelta, devono condividere la stessa camera d'hotel. Inoltre, nel corso di una cena romantica, Sezai sorprende Guzide con un prezioso regalo, ossia una collana che rappresenta la stella Sirio, simbolo del grande amore che nutre - da sempre - nei suoi riguardi. In che modo reagirà la protagonista? Apprezzerà il gesto dell'amico, si sentirà a disagio, oppure ne sarà addirittura infastidita?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 4 al 10 maggio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il martedì ed il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.