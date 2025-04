The Family Anticipazioni Puntate dal 5 al 9 maggio 2025: Ibrahim in fin di vita. Qualcuno ha tentato di ucciderlo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate della seconda stagione della soap opera turca The Family in onda dal 5 al 9 maggio 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà negli episodi della settimana!

Attenzione: a causa dela morte di Papa Francesco, ci sono stati dei cambiamenti straordinari del palinsesto. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate di questa soap opera turca con il bel Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 5 al 9 maggio 2025 su Canale 5, a partire dalle 16.40 circa. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Lunedì 5 maggio 2025

Devin racconta ad Aslan che, quando era piccola, sua madre, a causa della malattia, viveva dei momenti di grande felicità e di grande tristezza, e lei ne soffriva molto. Poi, suo padre, estenuato, se ne andò via definitivamente; la mamma, disperata, tentò di togliersi la vita. Intanto, Cihan e Serap affrontano un delicato argomento. L'avvocatessa rivive uno spaventoso flashback che la vede protagonista insieme ad un Ibrahim più giovane. Serap evita di rispondergli, poi si avvicina per baciarlo, ma all'ultimo si ritrae. Leyla, invece, è ancora dietro le sbarre, dove crede di vedere i figlioletti, di cui sente la mancanza. La ragazza sembra avere delle allucinazioni che la portano addirittura ad assalire una compagna di cella, immaginando sia sua madre Hulya.

Martedì 6 maggio 2025

Aslan ha un duro faccia a faccia con Bedri, perché vuole ricordargli che è lui che comanda. Intanto, Turgut ed Iskender sono sulle tracce di Ibrahim per conto di Aslan. Così, i due scagnozzi scoprono che lo zio s'incontra di nascosto con Cihan. Quest'ultimo consegna ad Ibrahim un assegno. Hulya, invece, si dirige come una furia cieca da Nedret: stanno per avere una brutta lite. La prima vuole dirle che tutto il denaro che ha donato alla Fondazione le verrà presto restituito: non può mettere le mani su ciò che è suo. L'altra la minaccia: la farà morire di solitudine, strappandole tutte le persone care. Poi, le domanda se Aslan sappia della sua relazione segreta con Ibrahim; Hulya contrattacca, ricordandole che neanche Bedri sa della sua relazione con Ilyas. Nel mentre, quest'ultimo sta ricevendo proprio la visita del giovane in questione. Per finire, Ibrahim chiama Hulya per rivelarle che è stata appurata la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue di Leyla, quindi presto le verranno affidati i nipotini. Anche Aslan ne entra a conoscenza, e scopre che dietro ci sono la madre e lo zio.

Mercoledì 7 maggio 2025

Devin fa sapere a Hulya che ora dovrà affronta lei, e non Leyla, nel corso della battaglia legale per ottenere l'affido dei piccoli Zeynep e Kaya. Intanto, Aslan chiama Ibrahim per invitarlo ad una cena di famiglia. Chiaramente, il biondo ha un secondo fine. In seguito, Aslan informa la moglie delle sue intenzioni. Nel mentre, l'uomo arriva alla Villa, dove consegna all'amata un assegno. Ibrahim le dimostra che è stato di parola, finalmente Hulya potrà ricostruire la casa di famiglia andata distrutta, dove ripartire da zero, insieme. In un secondo momento, il protagonista fa il suo discorso sull'importanza della famiglia, poi lascia che tutti i presenti si godano il lauto pasto. Quando Io zio si prepara a farsi l'iniezione d'insulina, Aslan riprende la parola per parlare di avidità e tradimento.

Giovedì 8 maggio 2025

Ibrahim inizia a sentirsi male, mentre Aslan brinda a Leyla. Quando l'uomo si accascia a terra, il biondo continua a mangiare come se nulla fosse. Ibrahim ha una crisi respiratoria in corso, e Devin lancia un'occhiata ad Aslan, convinta che ci sia il suo zampino. In verità, non è stato lui ad attentare alla sua vita, bensì Serap, che ha scambiato le siringhe. Aslan, però, lo sapeva e non ha mosso un dito per impedire ad Ibrahim di farsi l'iniezione. Mentre lo zio viene ricoverato d'urgenza in ospedale, il protagonista raggiunge Cihan e Serap per mostrare a quest'ultima la foto che la ritrae intenta a sostituire le siringhe. Aslan è pronto a consegnare la prova alla polizia, se Serap non convincerà Melek a cambiare la sua deposizione affinché Leyla venga scarcerata. E mentre Nedret rimprovera Bedri per essere stato sfrontato con Ilyas, Cihan fa sapere a Serap che non potrà aiutarla, perché lui è dalla parte di sua sorella.

Venerdì 9 maggio 2025

Devin porta i piccoli Zeynep e Kaya a casa sua, ed Aslan le telefona per ricordarle che ha commesso un reato: non sono bambini suoi, quindi si tratta di sottrazione di minori. Tuttavia, la rossa è determinata ad andare fino in fondo con grande coraggio. Dopodiché, il protagonista organizza una colazione per tutta la famiglia, e sottolinea di considerare suo zio già morto. In seguito, Hulya parla con una dottoressa, che le spiega che Ibrahim è in coma diabetico, ed i suoi organi interni sono seriamente compromessi. Poi, la donna viene informata che Devin se ne ne è andata con Zeynep e Kaya.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.