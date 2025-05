Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 maggio 2025: Ridge ha vinto ma è una vittoria amara... e mortale!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 9 maggio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Ridge scoprirà che Eric sta molto male e deciderà di fingere di aver perso la loro sfida per vedere felice suo padre.

La vittoria di Ridge sarà molto amara per tutti, soprattutto per il Forrester. Nella puntata di Beautiful in onda il 9 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Carter si congratulerà con il suo amico per aver conquistato il pubblico ma lo stilista non potrà gioire di tutto questo perché raggiunto dalla notizia più brutta della sua vita. Brooke e RJ lo informeranno delle condizioni di salute di Eric e gli riveleranno che suo padre ha poco tempo da vivere. Quando il patriarca arriverà nell’ufficio principale della Forrester Creations per scoprire i risultati della sfilata, suo figlio deciderà di fare un gesto inaspettato ma molto commovente, ovvero fingere di aver perso la guerra e di essere stato battuto dal suo papà, il migliore. Il compagno di Donna ne sarà felice e si lascerà andare all’emozione. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa accadrà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 9 maggio 2025: Una vittoria che sa di amaro sconvolge Ridge

RJ ha confessato tutto. Il giovane è stato messo con le spalle al muro da sua madre, ormai certa che la sua famiglia, le sue sorelle e suo figlio, le stessero nascondendo qualcosa. Brooke è riuscita a far capitolare il giovane e a farsi raccontare tutto; ha così scoperto la terribile verità sulla salute di Eric e sul suo destino infausto. RJ si è sentito sollevato dal peso che ha dovuto portare per tutto questo tempo e ora che la guerra tra suo padre e suo nonno è volta al termine, era tempo di correre a informare i suoi genitori, affinché il patriarca abbia il sostegno di tutti nella sua lotta – forse impossibile – con la sua malattia.

Brooke ha spinto suo figlio a non aspettare neanche un minuto e a correre da suo padre, per dire anche a lui ogni cosa. I due arriveranno nell’ufficio del Forrester poco dopo che Carter avrà riferito al suo amico stilista che è lui il vincitore della sfilata. Ridge non riuscirà a godersi il momento, sconvolto come sarà dalla terribile novità che la sua compagna e il suo ragazzo gli diranno. Rimarrà senza parole, stupito di aver appena scoperto che Eric sta morendo e che tutto questo stava accadendo sotto i suoi occhi, mentre cuciva i suoi abiti per dare una lezione al suo papà… ma la lezione alla fine l’avrà lui!

Beautiful: Ridge rinuncia alla vittoria e alla gloria per Eric!

Ridge non potrà credere alle sue orecchie. RJ gli racconterà di come abbia aiutato suo nonno a realizzare la sua collezione solo per poterlo sostenere nel momento più brutto della sua vita. Lo stilista si sentirà in colpa per non aver capito quanto il suo papà stesse soffrendo e si renderà conto che la sfida appena conclusa ha avuto un significato ben più grande di quanto si immaginasse. Quanto Eric – ancora all’oscuro della vittoria del figlio e fiducioso di essere lui il trionfatore – arriverà nell’ufficio principale della Forrester Creations, il suo rampollo prenderà una decisione che lascerà Brooke, RJ e Carter di stucco: Ridge si complimenterà con suo padre e gli dirà che ha vinto lui dilungandosi nel elogiare la sua grande forza e il suo stile intramontabile. Insomma il Forrester jr. mentirà per amore del patriarca e lo farà senza indugio, felice di vedere delle lacrime scendere dal viso dell’uomo che ha creato la maison di moda e a cui presto, forse, dovrà dire addio.

Beautiful Anticipazioni: ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate di Beautiful, Ridge continuerà a mentire per vedere suo padre felice ma non si fermerà di certo qui. Il Forrester vorrà infatti trovare una soluzione per aiutare il patriarca a guarire e non si fermerà davanti alle dichiarazioni del dottor Colby, che lo inviterà a stare accanto al suo papà e a godersi gli ultimi momenti della sua vita; si metterà presto in contatto con altri specialisti, convinto di poter salvare il suo papà. Vedremo anche Brooke determinata a dargli manforte, anche lei incapace di accettare la morte del suo ex marito mentre su un altro fronte, quello di Sheila, Steffy tornerà a Los Angeles pronta a combattere per la sua famiglia e per la sua libertà e stavolta non si lascerà condizionare dalla paura!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 maggio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.