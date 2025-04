Beautiful Anticipazioni Puntate dal 4 al 10 maggio 2025: Ridge vince la sfida ma mente per far felice Eric!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 4 al 10 maggio 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Canale5.

Continua l'appuntamento con Beautiful, la Soap americana in onda dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate dal 4 al 10 maggio 2025. Nelle trame degli episodi, Ridge vincerà la sfida con Eric ma scoprirà la verità su suo padre e deciderà di mentire e di dire al padre di aver perso. Intanto Finn sarà piacevolmente sconvolto dal ritorno di Steffy a casa. La Forrester confesserà al marito di aver deciso di lottare e di non voler permettere a Sheila di averla vinta.

Domenica 4 maggio 2025

Eric rimane dietro le quinte durante la sfilata e decide di assistere al grande evento tenendosi in disparte, per vivere le emozioni appieno. Katie presenta la serata e spiega ai presenti che sapranno chi ha creato gli abiti che sfileranno solo dopo averli acquistati. La sfida tra padre e figlio ha inizio e si comincia con i primi due modelli, uno disegnato da Eric l’altro da Ridge. Quest’ultimo, fiero e baldanzoso, raggiungerà il Forrester senior e gli rivelerà di essere più che mai sicuro di vincere. Il compagno di Donna frenerà l’entusiasmo del suo rampollo e lo inviterà a non essere così tanto certo della sua vittoria.

Lunedì 5 maggio 2025

La sfilata si rivela un grande successo, grazie alla grande organizzazione ma anche agli abiti sontuosi che stanno sfilando in passerella. Gli ospiti sono entusiasti dello spettacolo La contessa Von Frankfurt non smette di pungolare Esther Valentine, che trova l’appoggio della sua amica Lauren Fenmore. Intanto, dietro le quinte, Eric osserva la reazione del pubblico con grande felicità e Donna si congratula con lui per il grande lavoro che ha fatto. La sua collezione sarà indimenticabile. Il Forrester viene tormentato ancora dalla tosse, che non lo lascia in pace. Brooke si accorge dello strano atteggiamento del suo ex marito e capendo che c’è sotto qualcosa, decide di affrontare Donna e Katie per avere immediate spiegazioni da loro. Le due sorelle minimizzano e attribuiscono la stranezza di Eric alla grande tensione ed emozione che sta provando per la serata, poi si defilano velocemente.

Martedì 6 maggio 2025

RJ non riesce a godersi lo spettacolo. Il ragazzo è troppo preoccupato per suo nonno, che sa avere ancora poco tempo da vivere. Luna gli sta sempre accanto e lo conforta. La ragazza è molto emozionata per l’evento a cui sta assistendo ed è molto soddisfatta di conoscere personaggi illustri come la cantante Fanny Greyson. La giovane riceve complimenti da tutti, soprattutto da Zende, che le riconosce il grande talento e l’impegno nello stare accanto a Eric. Intanto Ridge e suo padre osservano entusiasti la reazione del pubblico, felice della serata. I due cercano di capire le preferenze dei loro ospiti ma senza ancora capire chi abbia vinto. Dopo la sfilata dei due abiti da sposa, che come da tradizione chiudono l’evento, Katie invita tutti a un rinfresco ma anche a indicare i loro modelli preferiti. I due gli stilisti sono convinti di aver vinto la guerra e si fanno i complimenti sinceri per il lavoro.

Mercoledì 7 maggio 2025

La contessa Von Frankfurt e Fanny Greyson si complimentano con Ridge, colpite dalla sua bravura e dal suo fascino, cosa che scatena ancora una volta la gelosia di Brooke. Il lavoro del Forrester ha fatto faville così come quello di Eric, lodato da Donna. Il patriarca non vede l’ora di sapere chi sia il vincitore. Intanto nell’ufficio vendite si scatena un piccolo incidente diplomatico. Esther Valentine e la contessa vogliono comprare lo stesso abito e Ridge, che sa che Esther ha la precedenza sull’acquisto, sostiene la donna con eleganza e scatena l’ira della nobile, che giura di non fare più affari né con i Forrester né con Lauren Fenmore.

Giovedì 8 maggio 2025

Charlie rivela a Esther i suoi sentimenti sinceri mentre Carter è pronto a rivelare chi ha vinto la sfida. RJ è molto teso non riesce più a sostenere il peso del segreto che deve custodire. Luna cerca di sostenerlo ma senza grande successo. Il ragazzo è troppo teso per calmarsi ed è preoccupato del fatto che solo lui, Donna e Katie sanno la verità su Eric e questo non è affatto giusto, non più. Brooke si rende conto che suo figlio è fin troppo nervoso e capisce che non può trattarsi solo di ansia legata al risultato della sfilata. Benché sia certa che il suo bambino si sia impegnato molto e abbia scoperto una passione che pensava di non avere, la Logan capisce che RJ sta nascondendo qualcosa e gli chiede di essere sincero una volta per tutte con lei. Il Forrester decide di dire tutta la verità e confessa alla madre che Eric soffre di TIA, ovvero di ischemie transitorie, e che i medici gli hanno dato pochi mesi di vita. Intanto Carter rivela a Ridge che è lui il vincitore.

Venerdì 9 maggio 2025

Ridge è il vincitore della sfida e non vede l’ora di correre da suo padre per dirgli tutto. Eric nel mentre è ancora molto fiducioso di aver portato a casa la vittoria e attende impaziente il responso di Carter, certo che la sua collezione sia la migliore della sua carriera. Donna tenta di tenerlo calmo per non fargli avere i suoi attacchi ma il Forrester senior è eccitato più che mai. Brooke e RJ raggiungono Ridge e gli rivelano tutta la verità sul suo papà. Il designer rimane sconvolto e comprende totalmente il motivo per cui il suo genitore abbia combattuto con così tanta forza. Quando Eric entra nel suo ufficio per sapere chi ha vinto, Ridge decide di mentirgli, dichiara che ha vinto lui, che lo ha stracciato e che i suoi modelli sono andati a ruba, sbaragliando completamente la sua concorrenza. Eric si commuove e rivela al suo erede di non aver sfidato lui ma se stesso; voleva capire se fosse ancora capace di creare una collezione d’alta moda.

Sabato 10 maggio 2025

Ridge è molto emozionato e preoccupato ma cerca di non dare a vedere quest’ultimo sentimento. Il Forrester rende onore al padre e gli riconosce il ruolo di guida e di ispirazione in azienda. Brooke e RJ sono molto contenti che Ridge abbia dimostrato questa sensibilità mentre Donna, felicissima, festeggia il trionfo del suo compagno. Katie e Luna commentano la sfilata e la Logan è molto in ansia per la salute del patriarca e teme che sua sorella possa non riprendersi più dal dolore. Senza sapere che Ridge è già al corrente di tutto, la Logan si chiede se non sia arrivato il momento di dire tutto.

Finn intanto riceve la visita a sorpresa di Steffy, tornata a Los Angeles con i figli, pronta a non lasciarsi battere da Sheila. La Forrester vuole combattere per ricostruire la vita insieme al marito. Alla Forrester continuano i festeggiamenti ed Eric, al culmine della gioia, abbraccia suo figlio e gli rivela di essere fiero di lui.

