The Family Anticipazioni 9 maggio 2025: Hulya devastata, Ibrahim è in punto di morte!

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 9 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Hulya scopre che Ibrahim potrebbe non risvegliarsi dal coma...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 maggio 2025 alle 16:50, Devin porta i piccoli Zeynep e Kaya a casa sua, ed Aslan le telefona per ricordarle che ha commesso un reato: non sono bambini suoi, quindi si tratta di sottrazione di minori. Tuttavia, la rossa è determinata ad andare fino in fondo con grande coraggio. Dopodiché, il protagonista organizza una colazione per tutta la famiglia, e sottolinea di considerare suo zio già morto. In seguito, Hulya parla con una dottoressa, che le spiega che Ibrahim è in coma diabetico, ed i suoi organi interni sono seriamente compromessi. Poi, la donna viene informata che Devin se ne ne è andata con Zeynep e Kaya...

The Family: Devin porta via con sé i nipotini...

I piccoli Zeynep e Kaya si svegliano nel cuore della notte: hanno gli incubi per ciò che hanno visto, ossia Ibrahim steso a terra agonizzante. Devin corre da loro per tranquillizzarli, quando la bambina le chiede di portarli via da quella casa, dove hanno paura di stare. La psicologa non se lo fa ripetere due volte: fa i bagagli e li porta via con sé, a casa sua e di Yagmur. Quando Aslan entra a conoscenza di ciò che Devin sta facendo, la chiama subito per ricordarle che sta commettendo un reato, dato che Zeynep e Kaya non sono figli suoi...

Aslan organizza una colazione di famiglia... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Devin sa bene che potrebbe essere accusata di sottrazione di minori, come le ricorda Aslan, ma non sembra interessarle: è determinata ad andare fino in fondo per onorare la parola data a Leyla, ma soprattutto per il bene degli amati nipotini. Intanto, il protagonista sta organizzando una colazione in ospedale per tutti i suoi cari. Aslan ci tiene a spiegare loro che, per quanto lo riguarda, Ibrahim è già morto, visto che lo ha pugnalato alle spalle: ha osato escogitare un diabolico piano per incastrare Leyla, ed in più ha segretamente complottato con il loro acerrimo nemico Ilyas...

Hulya scopre che Ibrahim è in fin di vita, nelle Anticipazioni della puntata del 9 maggio 2025 di The Family

Come sta Ibrahim? Dopo aver avuto una crisi respiratoria nel bel mezzo della cena di famiglia, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale, dove è stato dichiarato in coma diabetico. Adesso, Hulya parla con una dottoressa, che le comunica che, purtroppo, le condizioni dell'uomo sono critiche: gli organi interni sono seriamente compromessi. Dunque, non è dato sapere quando e se si risveglierà mai. Le brutte notizie non sono finite per la signora. Hulya viene informata anche del fatto che Devin ha portato via con sé i piccoli Zeynep e Kaya. Quale sarà a questo punto la sua prossima mossa?

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.