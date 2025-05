Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 8 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 maggio 2025 - RJ non potrà più mantenere il segreto di Eric non con sua madre. La Logan farà capitolare suo figlio. La bionda capirà che il suo “bambino” sta nascondendo qualcosa e dopo averlo messo sotto torchio lo costringerà a rivelarle della malattia di Eric e dei TIA che il Forrester ha avuto. Per la sorella di Donna sarà la conferma dei suoi dubbi e un duro colpo da mandare giù. La bionda capirà di dover immediatamente avvertire Ridge di quello che sta accadendo e si precipiterà dal compagno per raccontargli quanto appena scoperto. Intanto i Forrester attenderanno trepidanti i risultati della sfilata e vorranno sapere chi abbia vinto tra padre e figlio. Carter si presenterà da Ridge con i numeri delle vendite in mano e… Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 8 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 8 maggio 2025 - Ipek, Azra e Serra stanno escogitando un diabolico piano per screditare pubblicamente Guzide: vogliono farla accusare di corruzione. Intanto, Kahraman, preda dei sensi di colpa, sta confessando a Behram, che è ancora in coma, che è innamorato di Oylum. Inoltre, proprio in nome di questo sentimento, convince Mualla a scusarsi con la mora per far sì che tutta la famiglia possa vivere con maggiore serenità... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 8 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 8 maggio 2025 - Ibrahim inizia a sentirsi male, mentre Aslan brinda a Leyla. Quando l'uomo si accascia a terra, il biondo continua a mangiare come se nulla fosse. Ibrahim ha una crisi respiratoria in corso, e Devin lancia un'occhiata ad Aslan, convinta che ci sia il suo zampino. In verità, non è stato lui ad attentare alla sua vita, bensì Serap, che ha scambiato le siringhe. Aslan, però, lo sapeva e non ha mosso un dito per impedire ad Ibrahim di farsi l'iniezione. Mentre lo zio viene ricoverato d'urgenza in ospedale, il protagonista raggiunge Cihan e Serap per mostrare a quest'ultima la foto che la ritrae intenta a sostituire le siringhe. Aslan è pronto a consegnare la prova alla polizia, se Serap non convincerà Melek a cambiare la sua deposizione affinché Leyla venga scarcerata. E mentre Nedret rimprovera Bedri per essere stato sfrontato con Ilyas, Cihan fa sapere a Serap che non potrà aiutarla, perché lui è dalla parte di sua sorella... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 8 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 maggio 2025 - la confessione di Jana ha sconvolto Manuel e vedremo il marchese molto indeciso sul da farsi. Sopraffatto dalle sue emozioni, il giovane proporrà a alla sua amata di rimandare le nozze, poi però si renderà conto che questa non è la strada giusta da percorrere e, deciso a non rinunciare al suo amore, cambierà idea. Intanto Jana racconterà a Curro di aver detto tutta la verità su di loro al suo amato mentre Don Alonso comunicherà a Catalina che lei non potrà riprendere in mano l’attività delle marmellate. Amalia farà ritorno in cucina per aggiornare il ricettario e Vera vorrà darle una piccola lezione. Sua madre non si lascerà scoraggiare e non vorrà perdere terreno proprio ora che è così tanto vicina alla sua bambina. Pelayo inviterà Catalina alla festa di fidanzamento di un suo amico e riuscirà a convincere i marchesi a lasciare che la loro figlia si presenti insieme a lui, dicendo loro di avere serie intenzioni con la marchesina... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

