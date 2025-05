The Family Anticipazioni 8 maggio 2025: Ibrahim in coma diabetico. C'è lo zampino di Serap...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda l'8 maggio 2025 su Canale 5: Serap attenta alla vita di Ibrahim, ed ora quest'ultimo è in punto di morte...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono stupefacenti. Nell'episodio in onda l'8 maggio 2025 alle 16:50, Ibrahim inizia a sentirsi male, mentre Aslan brinda a Leyla. Quando l'uomo si accascia a terra, il biondo continua a mangiare come se nulla fosse. Ibrahim ha una crisi respiratoria in corso, e Devin lancia un'occhiata ad Aslan, convinta che ci sia il suo zampino. In verità, non è stato lui ad attentare alla sua vita, bensì Serap, che ha scambiato le siringhe. Aslan, però, lo sapeva e non ha mosso un dito per impedire ad Ibrahim di farsi l'iniezione. Mentre lo zio viene ricoverato d'urgenza in ospedale, il protagonista raggiunge Cihan e Serap per mostrare a quest'ultima la foto che la ritrae intenta a sostituire le siringhe. Aslan è pronto a consegnare la prova alla polizia, se Serap non convincerà Melek a cambiare la sua deposizione affinché Leyla venga scarcerata. E mentre Nedret rimprovera Bedri per essere stato sfrontato con Ilyas, Cihan fa sapere a Serap che non potrà aiutarla, perché lui è dalla parte di sua sorella...

The Family: Ibrahim accusa un malore...

Aslan ha organizzato una cena di famiglia. Ora, dopo aver mangiato e conversato, Ibrahim si prepara a farsi un'iniezione d'insulina; a questo punto, il biondo prende la parola e dà avvio ad un feroce invettiva contro gli avidi ed i traditori. Lo zio inizia a sentirsi male, mentre Aslan brinda a Leyla, certo che presto uscirà di prigione. L'uomo si accascia a terra: ha una crisi respiratoria in corso. E mentre gli astanti intervengono prontamente per aiutarlo, il biondo continua a mangiare senza scomporsi. Devin lo guarda come se avesse intuito che dietro al malore di Ibrahim ci sia il suo zampino...

Serap ha attentato alla vita di Ibrahim... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

In verità, Aslan non c'entra nulla con il malore di Ibrahim: è stata Serap a scambiare le siringhe in modo tale da farlo andare in coma diabetico. Tuttavia, il giovane sapeva bene che queste fossero le intenzioni dell'avvocatessa, ma non ha mosso un dito per fermarla o impedire al parente di farsi l'iniezione. Ora, Serap si sta godendo una coppa di gelato in compagnia di Cihan, ed appare compiaciuta come non mai: sta godendo al pensiero che il tanto odiato Ibrahim sia in fin di vita grazie a lei. Intanto, Aslan li raggiunge, perché ha qualcosa d'importante da dire a Serap...

Aslan ricatta Serap, nelle Anticipazioni della puntata dell'8 maggio 2025 di The Family

Aslan mostra a Serap una fotografia: la protagonista dello scatto è proprie lei, intenta a scambiare le siringhe di Ibrahim. Quindi, è in possesso di una prova che la incrimina di tentato omicidio. Serap non pare affatto intimorita, anzi: continua a fronteggiarlo spavaldamente. Lui insiste, ribadendo che consegnerà la foto alla polizia, se non convincerà Melek a cambiare la sua deposizione in modo tale che Leyla venga scarcerata. Intanto, Nedret sta rimproverando duramente Bedri per essersi rivolto in modo scortese ed arrogante ad Ilyas. Poi, Cihan informa la sua amata che stavolta non può schierarsi dalla sua parte, perché non farebbe mai qualcosa che potrebbe nuocere a Leyla...

