Tradimento Anticipazioni 8 maggio 2025: Kahraman fa una sconvolgente confessione a Behram...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda l'8 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Kahraman, preda dei sensi di colpa, deve vuotare il sacco per alleggerirsi un po' la coscienza...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci stupiranno. Nell'episodio in onda l'8 maggio 2025 alle 14:10, Ipek, Azra e Serra stanno escogitando un diabolico piano per screditare pubblicamente Guzide: vogliono farla accusare di corruzione. Intanto, Kahraman, preda dei sensi di colpa, sta confessando a Behram, che è ancora in coma, che è innamorato di Oylum. Inoltre, proprio in nome di questo sentimento, convince Mualla a scusarsi con la mora per far sì che tutta la famiglia possa vivere con maggiore serenità...

Tradimento: Ipek contro Guzide!

Ipek è inarrestabile. La giovane si è messa in testa di farla pagare a Guzide, verso la quale nutre un forte rancore: ritiene che sia colpa sua se sua madre si è tolta la vita. Infatti, secondo Ipek, il rapporto tra Sezai e la mamma sarebbe stato idilliaco, e quindi lei non si sarebbe suicidata, se lui non avesse sempre amato solo e soltanto Guzide. Proprio per questo motivo, la rossa si è messa in testa di vendicarsi, e così ha prima escogitato un diabolico piano - grazie all'aiuto di Azra e Serra -, e poi l'ha affrontata a viso aperto per muoverla un'accusa ben precisa...

Ipek pronta ad affossare Guzide... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Guzide non riesce ancora a crederci: Ipek l'ha accusata di essere la causa della morte della madre. E mentre la donna sta partendo insieme a Sezai per Derekoy, la ragazza si sta confrontando con le sue due amiche per riuscire a centrare il suo obiettivo, ossia screditare pubblicamente Guzide. Ipek è determinata come non mai a colpire ed affondare la sua acerrima nemica, facendola accusare di corruzione. A quanto pare, per Guzide non si mette affatto bene. Anticipazioni rivelano che quest'ultima sta per imbattersi in un gran bel problema...

Kahraman fa una confessione a Behram, nelle Anticipazioni della puntata dell'8 maggio 2025 di Tradimento

Kahram ha baciato Oylum, ed ora è divorato dai sensi di colpa: come ha potuto innamorarsi della moglie di suo cugino, che per giunta è ancora in coma? Allora, il giovane si dirige in ospedale per andare a parlare con Behram, certo che, nonostante il suo sonno profondo, possa sentirlo. Kahraman confessa al parente di aver iniziato a nutrire un forte sentimento di natura amorosa nei confronti di Oylum. Dopodiché, proprio in nome del suo amore per la mora, cerca di convincere Mualla a chiedere scusa ad Oylum, in modo tale che la loro famiglia possa vivere con più tranquillità...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 4 al 10 maggio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il martedì ed il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.