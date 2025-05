Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 maggio 2025: RJ crolla e rivela tutta la verità su Eric a Brooke!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'8 maggio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 RJ confesserà a Brooke tutta la verità su Eric proprio quando Carter informerà Ridge dei risultati della sfilata. Il vincitore è...

RJ non potrà più mantenere il segreto di Eric non con sua madre. Nella puntata di Beautiful in onda l’8 maggio 2025, alle ore 13.50 su Canale5, la Logan farà capitolare suo figlio. La bionda capirà che il suo “bambino” sta nascondendo qualcosa e dopo averlo messo sotto torchio lo costringerà a rivelarle della malattia di Eric e dei TIA che il Forrester ha avuto. Per la sorella di Donna sarà la conferma dei suoi dubbi e un duro colpo da mandare giù. La bionda capirà di dover immediatamente avvertire Ridge di quello che sta accadendo e si precipiterà dal compagno per raccontargli quanto appena scoperto. Intanto i Forrester attenderanno trepidanti i risultati della sfilata e vorranno sapere chi abbia vinto tra padre e figlio. Carter si presenterà da Ridge con i numeri delle vendite in mano e…

Beautiful Anticipazioni 8 maggio 2025: RJ confessa a Brooke tutta la verità su Eric

Brooke ha capito che qualcosa non va ma né Donna né Katie, da lei interrogate durante la sfilata, le hanno voluto raccontare qualcosa. La Logan non si è lasciata convincere dalle due donne e ha atteso la conclusione del grande evento per tornare alla carica. Non lo farà però con le due Logan ma con suo figlio RJ. Nella puntata di Beautiful in onda l’8 maggio 2025 vedremo che Brooke si renderà conto che suo figlio è molto teso e nervoso. Una cosa piuttosto strana ed esagerata visto che la serata di gala sta volgendo al termine e visto il grande successo di Eric. RJ non può essere ancora così palpitante e di certo il suo turbamento, particolarmente eccessivo, non può dipendere dal risultato della competizione tra i Forrester, di cui si saprà a breve. Insomma la bionda comprenderà che suo figlio nasconde ben altro e stavolta non gli permetterà di sguisciare via da lei, senza spiegazioni.

Stanato e ormai impossibilitato a non rispondere, RJ si troverà costretto a confessare alla madre cosa lo turba. In realtà si sentirà meglio nel raccontarle delle condizioni di salute del nonno e di rivelare, finalmente, che Eric sta morendo e che i medici gli hanno dato pochi mesi di vita. Il ragazzo racconterà ogni cosa alla sua mamma, a partire da quando suo nonno gli ha chiesto aiuto a quando ha scoperto che non c’è più nulla da fare e che i TIA saranno sempre più forti e potenzialmente letali.

Beautiful: Tutto pronto per scoprire chi ha vinto la guerra tra i Forrester

Brooke ascolterà suo figlio con il cuore in gola e con il sangue gelato. La Logan non riuscirà a credere di dover dire addio a Eric ma capirà anche il perché di tanta determinazione e di tanto zelo nel voler presentare una propria collezione. La bionda sarà certa che il suo ex marito abbia voluto dare un’ultima dimostrazione di sé e del suo talento, un lascito per i posteri. E ora che sta per arrivare il verdetto finale, i giochi si concluderanno, forse con dolorosa sconfitta per lui. Brooke spingerà RJ a raggiungere Ridge e a informare pure lui e il ragazzo, speranzoso che i suoi genitori riescano a fare qualcosa per il suo nonnino, accetterà di correre da suo padre. E sarà proprio in quel momento che Carter si presenterà in ufficio da Ridge per dargli i risultati della sfilata e per dirgli che ha vinto lui. La collezione di Eric Forrester è stata battuta dalla più stilosa e più moderna visione di Ridge Forrester. Ma cosa succederà ora? Come dirlo al patriarca? Ma soprattutto bisognerà dirglielo… o no?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 maggio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.