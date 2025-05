Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 6 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 maggio 2025 - la sfilata si conclude e per Ridge ed Eric si avvicina il momento tanto atteso: quello in cui si scoprirà chi è il miglior stilista della Forrester Creations. Vedremo la conclusione in bellezza della sfida tra padre e figlio. Dopo che gli abiti da sposa faranno il loro ingresso sulla passerella e tutti rimarranno stupiti dalla bellezza dei due vestiti, Katie annuncerà la conclusione della serata e sarà pronta a tirare le somme di quanto accaduto. Come lei anche Carter, che si occuperà di fare da notaio, e ovviamente tutta la famiglia dei due contendenti. RJ continuerà a essere molto nervoso e Brooke, che ha intuito che qualcosa non va in Eric, comincerà a comprendere che suo figlio potrebbe sapere qualcosa in più su quanto sta accadendo e vorrà vederci più chiaro... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 maggio 2025.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 6 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 6 maggio 2025 - Mualla ha visto il video in cui Tolga, preda della gelosia nei confronti di Oylum, aggredisce Kahraman. Allora, preoccupata per quest'ultimo, la donna ordina ai suoi scagnozzi di riportare la nuora a casa di sua madre. Quando Guzide vede che Oylum non ha con sé il piccolo Can, insieme a Sezai ed Umit provano ad aiutarla a ricongiungersi con il bambino, ma, purtroppo, fallisce. Intanto, Tolga sta confidando a Selin di non aver mai smesso di amare Oylum, e che quindi gli sembra inevitabile mettere la parola "fine" al loro matrimonio. Zelis, invece, spinge Ozan ad entrare a far parte della nuova società, e Tarik è d'accordo con lei... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 4 al 10 maggio 2025.

The Family: Quello che accade oggi, 6 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 6 maggio 2025 - Aslan ha un duro faccia a faccia con Bedri, perché vuole ricordargli che è lui che comanda. Intanto, Turgut ed Iskender sono sulle tracce di Ibrahim per conto di Aslan. Così, i due scagnozzi scoprono che lo zio s'incontra di nascosto con Cihan. Quest'ultimo consegna ad Ibrahim un assegno. Hulya, invece, si dirige come una furia cieca da Nedret: stanno per avere una brutta lite. La prima vuole dirle che tutto il denaro che ha donato alla Fondazione le verrà presto restituito: non può mettere le mani su ciò che è suo. L'altra la minaccia: la farà morire di solitudine, strappandole tutte le persone care. Poi, le domanda se Aslan sappia della sua relazione segreta con Ibrahim; Hulya contrattacca, ricordandole che neanche Bedri sa della sua relazione con Ilyas. Nel mentre, quest'ultimo sta ricevendo proprio la visita del giovane in questione. Per finire, Ibrahim chiama Hulya per rivelarle che è stata appurata la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue di Leyla, quindi presto le verranno affidati i nipotini. Anche Aslan ne entra a conoscenza, e scopre che dietro ci sono la madre e lo zio... Qui la trama completa della puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 5 al 9 maggio 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 6 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 maggio 2025 - Cruz si schiererà apertamente a favore di Don Lorenzo e e creerà un ulteriore distanza tra lei e Don Alonso. La marchesa non vorrà dare nessuna chance a Catalina e vorrà anzi metterle i bastoni tra le ruote. Per questo si rivelerà assolutamente contraria al fatto che la sua figliastra riprenda in mano il business delle marmellate. Maria rimprovererà Jana per aver accusato il barone davanti a Manuel. La Fernandez rivelerà alla sua amica di essere molto preoccupata per lei e la metterà in guardia da quello che sta facendo. Accusare il barone solo sulla base di un ricordo sfocato di un anello di famiglia, non presuppone nulla di buono. Lope rivelerà a Vera di aver scoperto il motivo per cui sua madre ha chiesto un colloquio a Cruz. Il cuoco dirà alla cameriera che la duchessa ha deciso di scrivere un libro di ricette ispirato ai piatti tradizionali de La Promessa e Vera si troverà, purtroppo per lei, a trascrivere tutte le ricette sotto l’attenta supervisione della sua mamma... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 5 all'11 maggio 2025.