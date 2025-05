The Family Anticipazioni 6 maggio 2025: Aslan smaschera Ibrahim e prepara la sua vendetta!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 6 maggio 2025 su Canale 5: Aslan, smascherato Ibrahim, si prepara a vendicarsi...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 6 maggio 2025 alle 16:50, Aslan ha un duro faccia a faccia con Bedri, perché vuole ricordargli che è lui che comanda. Intanto, Turgut ed Iskender sono sulle tracce di Ibrahim per conto di Aslan. Così, i due scagnozzi scoprono che lo zio s'incontra di nascosto con Cihan. Quest'ultimo consegna ad Ibrahim un assegno. Hulya, invece, si dirige come una furia cieca da Nedret: stanno per avere una brutta lite. La prima vuole dirle che tutto il denaro che ha donato alla Fondazione le verrà presto restituito: non può mettere le mani su ciò che è suo. L'altra la minaccia: la farà morire di solitudine, strappandole tutte le persone care. Poi, le domanda se Aslan sappia della sua relazione segreta con Ibrahim; Hulya contrattacca, ricordandole che neanche Bedri sa della sua relazione con Ilyas. Nel mentre, quest'ultimo sta ricevendo proprio la visita del giovane in questione. Per finire, Ibrahim chiama Hulya per rivelarle che è stata appurata la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue di Leyla, quindi presto le verranno affidati i nipotini. Anche Aslan ne entra a conoscenza, e scopre che dietro ci sono la madre e lo zio...

The Family: Ibrahim stanato...

Per Aslan è tempo di mettere le cose in chiaro una volta per tutte. Benché ora Nedret e suo figlio Bedrit siano divenuti loro soci, il biondo ci tiene a far capire a quest'ultimo che il capo continua ad essere lui. Così, Aslan e suo cugino hanno un duro faccia a faccia che culmina con il primo che ricorda all'altro che sarà sempre il secondo. Intanto, su ordine del protagonista, Turgut ed Iskender stanno pedinando Ibrahim. Così, i due lo vedono ed immortalano mentre lo zio s'incontra di nascosto con Cihan, il quale gli consegna un assegno...

Hulya e Nedret si scontrano... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Hulya ha appena letto un articolo sul giornale e, furibonda, si sta dirigendo in tutta fretta da Nedret, che si trova nel suo hammam. La signora ci tiene a far sapere all'acerrima nemica che presto le restituirà tutto il denaro che ha donato alla Fondazione, poiché non deve neanche pensare di poter mettere le mani su ciò che le appartiene. Nedret contrattacca, dicendole che la farà morire di solitudine, strappandole tutti i suoi cari. Poi, le domanda se Aslan sappia della sua relazione segreta con Ibrahim; allora, Hulya le domanda se Bedrit sappia invece della sua relazione segreta con Ilyas...

Aslan smaschera Ibrahim, nelle Anticipazioni della puntata del 6 maggio 2025 di The Family

Bedrit si sta recando a casa di Ilyas. Di che cosa dovranno discutere i due? Intanto, Ibrahim sta telefonando a Hulya. L'uomo ci tiene a farle sapere che il suo piano è andato a buon fine: è stata appurata la presenza di sostanze stupefacente nel sangue di Leyla, la quale, quindi, resterà dietro le sbarre. Allora, la donna potrà presto ottenere l'affido esclusivo dei nipotini come desidera. In effetti, Leyla ha iniziato ad avere delle allucinazioni e degli scatti d'ira, che le sono costati l'isolamento. Tuttavia, Ibrahim non sa che la sua conversazione è stata registrata, ed ora Aslan sta entrando a conoscenza del fatto che lui e Hulya stanno tramando alle spalle della povera sorella...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.