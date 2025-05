Beautiful Anticipazioni Puntata del 6 maggio 2025: La sfilata è finita, per Ridge ed Eric è l'ora della verità!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 6 maggio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Ridge ed Eric saranno pronti ad affrontare la verità: chi avrà vinto la loro sfida?

La sfilata si conclude e per Ridge ed Eric si avvicina il momento tanto atteso: quello in cui si scoprirà chi è il miglior stilista della Forrester Creations. Sarà questo che vedremo nella puntata di Beautiful in onda il 6 maggio 2025, alle ore 13.50 su Canale5. Nell’episodio della Soap vedremo la conclusione in bellezza della sfida tra padre e figlio. Dopo che gli abiti da sposa faranno il loro ingresso sulla passerella e tutti rimarranno stupiti dalla bellezza dei due vestiti, Katie annuncerà la conclusione della serata e sarà pronta a tirare le somme di quanto accaduto. Come lei anche Carter, che si occuperà di fare da notaio, e ovviamente tutta la famiglia dei due contendenti. RJ continuerà a essere molto nervoso e Brooke, che ha intuito che qualcosa non va in Eric, comincerà a comprendere che suo figlio potrebbe sapere qualcosa in più su quanto sta accadendo e vorrà vederci più chiaro.

Beautiful Anticipazioni: Ridge ed Eric pronti al confronto finale

La sfilata ha avuto inizio e si è rivelata un evento meraviglioso, degno della Forrester Creations. Sia Ridge che Eric hanno creato delle collezioni fantastiche e forse per via del fuoco della sfida, hanno realizzato le loro migliori linee di alta moda. Al pubblico in sala l’ardua sentenza; saranno gli ospiti a decidere – con le loro votazioni e i loro acquisti – chi sarà il vincitore. Ma forse, stavolta, non ci saranno davvero né vinti né vincitori. Sì perché il successo sarà talmente tanto che padre e figlio saranno molto soddisfatti di se stessi ma anche del proprio rivale. Quando Katie chiuderà la serata, i due designer si stringeranno la mano facendosi i complimenti in modo sincero e augurandosi a vicenda la vittoria.

Beautiful Anticipazioni 6 maggio 2025: Tempo di bilanci per i Forrester

Con la sfilata conclusa, Ridge ed Eric scopriranno chi ha vinto. I due stilisti hanno preso sul serio la loro sfida e vogliono vincere a ogni costo, chi per un motivo e chi per un altro. Carter arriverà da loro molto presto con i risultati delle votazioni e degli acquisti ma mentre si aspetterà questo momento, i designer tireranno le somme con i propri collaboratori. Ridge ringrazierà Zende per il contributo che ha saputo dare alla sua collezione e per aver risolto un inghippo poco prima di salire in passerella. Eric invece loderà ancora una volta la bravura di suo nipote RJ, che continuerà a essere molto teso per il grande segreto di suo nonno ma presto la verità verrà allo scoperto.

Beautiful: Brooke pronta a scoprire la verità

Brooke si è insospettita e ha capito che le sue sorelle non le stanno dicendo tutta la verità. La Logan ha intuito che dietro allo strano comportamento di Eric, che si è tenuto in disparte, dietro le quinte, per tutta la sfilata, c’è qualcosa di losco. La bionda è decisa a scoprire cosa stia accadendo e lo farà costi quel che costi. Si renderà molto presto conto che suo figlio potrebbe rivelarle tutto. Lo tampinerà sino a quando il giovane non crollerà e le confesserà tutto… e la verità sarà pesantissima da digerire non solo per Brooke ma anche per Ridge, che verrà immediatamente informato sul grande e terribile segreto di suo padre.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.