Tradimento Anticipazioni 6 maggio 2025: Guzide prova ad aiutare Oylum, ma fallisce miseramente...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 6 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Guzide vorrebbe tanto far ricongiungere Oylum ed il piccolo Can, però, purtroppo, non ce la fa...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono emozionanti. Nell'episodio in onda il 6 maggio 2025 alle 14:10, Mualla ha visto il video in cui Tolga, preda della gelosia nei confronti di Oylum, aggredisce Kahraman. Allora, preoccupata per quest'ultimo, la donna ordina ai suoi scagnozzi di riportare la nuora a casa di sua madre. Quando Guzide vede che Oylum non ha con sé il piccolo Can, insieme a Sezai ed Umit provano ad aiutarla a ricongiungersi con il bambino, ma, purtroppo, fallisce. Intanto, Tolga sta confidando a Selin di non aver mai smesso di amare Oylum, e che quindi gli sembra inevitabile mettere la parola "fine" al loro matrimonio. Zelis, invece, spinge Ozan ad entrare a far parte della nuova società, e Tarik è d'accordo con lei...

Tradimento: Mualla sbatte fuori casa Oylum!

Mualla ha preso una drastica decisione. La donna ha accolto in casa sua Oylum, affinché potesse stare insieme al piccolo Can, ma soprattutto affinché lei potesse sorvegliare entrambi; ora, però, sta per fare dietrofront. Mualla ha visto un video che l'ha allarmata oltremodo; nel filmato, infatti, si vede Tolga che, in preda ad un attacco di gelosia nei confronti della mora, assale Kahraman. A questo punto, la madre di Behram pensa che la cosa migliore da fare per tutti sia cacciare via Oylum, ovviamente senza permetterle di portare con sé il bambino...

Guzide non riesce ad aiutare Oylum... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Mualla dà ordine ai suoi tirapiedi di trascinare via con la forza Oylum, e di riportarla a casa di Guzide. Ovviamente, prima di mettere la nuora alla porta, la perfida suocera le ha tolto per l'ennesima volta il piccolo Can. Nel momento in cui la giudice entra a conoscenza di ciò che sua figlia ha subito, decide di mettersi subito in moto per darle una mano. Guzide, con il supporto di Sezai ed Umit, sta provando a far sì che Oylum ed il bimbo possano finalmente ricongiungersi; purtroppo, l'ex moglie di Tarik non riuscirà a centrare questo suo nobile obiettivo...

Tolga lascia Selin, nelle Anticipazioni della puntata del 6 maggio 2025 di Tradimento

Tolga è sempre più convinto del fatto che la cosa più giusta da fare, per lui e per Selin, sia mettere la parola "fine" al suo matrimonio. Il giovane si fa coraggio e, guardandola negli occhi, confessa alla moglie di non aver mai smesso di nutrire un forte sentimento amoroso nei confronti di Oylum; per questo motivo, non può far altro che dirle addio. Come la prenderà Selin? Intanto, Zelis sta dando un consiglio ad Ozan. Secondo la bionda, il marito dovrebbe cogliere al volo l'opportunità di entrare a far parte della nuova società, e, a quanto pare, Tarik è d'accordo con lei. Che cosa sceglierà di fare Ozan?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 4 al 10 maggio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.